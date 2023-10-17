Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Wells Fargo & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $46 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Алины Попцовой.

"Выручка и прибыль эмитента за третий квартал превзошли прогнозы за счет сохранения позитивного импульса процентных доходов и более сильной комиссионной выручки. Вместе с тем банку удалось сократить операционные убытки. Менеджмент в очередной раз улучшил годовой прогноз процентной прибыли. В целом тенденции как в кредитом портфеле, так и депозитах, были устойчивее и лучше, чем ожидалось, за счет сильных позиций потребителей и бизнеса. Приверженность плану сокращения расходов, которое, как ожидается, продолжится вплоть до 2025 года, позволяет улучшить рентабельность и создает основу для снятия ограничений на размер активов, - отмечает эксперт. - Уменьшение рисков рецессии и вероятность завершения цикла ужесточения ФРС ослабит давление на акции банка. Однако полагаем, что в текущем квартале корпорация отразит дальнейшее замедление кредитования ввиду продолжающегося повышения процентных ставок и ослабления потребительского спроса, обусловивших прогнозы сокращения процентной прибыли. Восстановление активности компаний на рынках капитала поспособствует восстановлению доходов инвестбанкинга в следующем году".

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