Возможен рост индекса Мосбиржи к уровням 3250-3290п - БКС Экспресс

Общий фон располагает к умеренном подъему индекса Мосбиржи к уровням 3250-3290 пунктов, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Индекс Мосбиржи на благоприятном внешнем фоне прибавил 1,3% на торгах в понедельник. Уверенный подъем продолжается три сессии подряд, отмечаем увеличение торговой активности. При этом индекс постепенно приближается к зоне торможения около верхней границы бокового коридора последних месяцев. Она расположена в районе 3250-3290 пунктов, - указывает аналитик в комментарии. - Общий фон в целом устойчивый и располагает к умеренном подъему в указанную область. О выходе из боковика наверх можно будет говорить при закреплении выше 3300 пунктов в течение пары сессий. Сдерживающим рост индекса Мосбиржи фактором могла бы стать волна укрепления рубля".

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