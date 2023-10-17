Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3200-3250п. во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3200-3250 пунктов в течение торговой сессии вторника, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы опасаемся, что во вторник импульс к росту ослабнет, а индекс Мосбиржи останется в зоне 3200-3250 пунктов. По нашему мнению, рынок выглядит уже несколько перегретым, да и нефть выше не идет. Так что для выхода индекса на максимумы года нужны дополнительные новостные триггеры, - пишет аналитик в комментарии. - В числе корпоративных событий дня: операционные результаты X5 Retail Group, последний день с учетом дивидендов торгуются акции "АЛРОСА". В центре внимания инвесторов будет и стартующий визит президента РФ В. Путина в КНР".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.