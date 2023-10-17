Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании заметных стимулов к движению

Москва. 17 октября. Доллар США и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен в условиях отсутствия заметных стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,51 руб./$1 (+11,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 22,35 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,4 коп. - до 13,302 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность рубля обусловлена отсутствием ярких стимулов к движению: нефтяные котировки разнонаправленно колеблются после снижения накануне, мировые рынки капитала растут. Инвесторы заняли выжидательную позицию, изучая решение властей РФ ввести для ряда крупнейших экспортеров обязательную продажу валютной выручки и новости на эту тему. Кроме того, участники валютного рынка ожидают заявлений президента РФ Владимира Путина, который 17 октября примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,66 за баррель, что на 0,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,5 за баррель, что на 0,18% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, несмотря на усиление геополитической напряженности.

Внимание трейдеров направлено на квартальные отчеты ряда крупных компаний, которые будут обнародованы на этой неделе.

"Фондовый рынок держался хорошо в понедельник, несмотря на ближневосточный конфликт, поскольку война в этом регионе не будет иметь серьезных последствий для американских акций, если она не разрастется", - отмечает главный инвестиционный директор Apollon Wealth Management Эрик Штернер.

Также есть ожидания, что тенденция в результатах американских компаний в этом сезоне отчетности сменится на более благоприятную, говорит эксперт.

Тем не менее, опасения, связанные с возможностью усиления конфликта на Ближнем Востоке, будут оставаться по крайней мере фоном для американского рынка акций в ближайшее время, пишет Market Watch.

Статданные по экономике США, опубликованные в понедельник, показали снижение производственной активности в Нью-Йорке, хотя и менее значительное, чем ожидали эксперты.

Во вторник министерство торговли США обнародует данные о розничных продажах в стране за сентябрь, а Федеральная резервная система - отчет о динамике промпроизводства.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,08%, китайский CSI300 растет на 0,46%, гонконгский Hang Seng - на 0,78%, южнокорейский Kospi - на 1,06%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,12%.