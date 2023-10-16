Рынок акций РФ обновил максимум индекса Мосбиржи с начала сентября, раллировали на высоких оборотах бумаги "Астры"

Москва. 16 октября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне подорожавшей нефти (Brent торгуется в районе $90 за баррель) и улучшения настроений на внешних фондовых площадках; индекс Мосбиржи поднялся к 3235 пунктам, обновив максимум с начала сентября. Во "втором эшелоне" раллировали на высоких оборотах акции ПАО "Группа Астра" (+20,1%) после прошедшего 13 октября IPO.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3234,78 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1047 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 97,32 рубля (+0,08 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +1,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +2,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, подъем котировок нефти Brent в район $90 за баррель придал уверенности покупателям российских нефтяных акций. Рубль пытался укрепляться к доллару, но в целом оставался слабым.

Внешний фон к вечеру несколько улучшился. Китайские биржевые индексы утром снизились, но в Европе и США акции вернулись к росту. Нефтяные котировки продолжают получать поддержу со стороны роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Во вторник будут опубликованы данные по объему промпроизводства и розничным продажам в США в сентябре и октябрьский индекс экономических настроений ZEW по еврозоне. В рамках стартовавшего сезона отчетностей на американском рынке квартальные результаты представят Johnson&Johnson, Bank of America, Goldman Sachs. X5 Group в этот день опубликует операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Состоится заседание совета директоров "ВУШ Холдинга" (MOEX: WUSH), в повестке - вопрос выплаты дивидендов.

"Краткосрочно сохраняется вероятность продолжения умеренного движения вверх отечественного рынка. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 17 октября - 3125-3250 пунктов", - считает Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, все сектора рынка в понедельник продемонстрировали положительную динамику, лучше остальных выглядел нефтегазовый сектор.

Акции компаний нефтегазового сектора выросли при комфортных значениях рублевой цены на нефть, что формирует ожидания продолжения выплат высоких дивидендов в будущем. В финансовом секторе продолжился подъем акций Сбербанка и ВТБ на ожиданиях рекордной прибыли за 2023 год. Акции компаний сектора металлургии пользовались спросом на фоне слабого рубля. Во внутренних секторах можно выделить рост акций "Самолета" на фоне новостей о подписании соглашения о приобретении девелопера "МИЦ".

Индекс Мосбиржи во вторник может продолжить рост и подняться к отметке 3250 пунктов, чему будет способствовать спрос на акции нефтегазовых компаний в условиях благоприятной конъюнктуры рынка нефти, считает Лящук.

Аналитик УК "Первая" Иван Капустянский из корпоративных событий отметил отчет "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+6,1%) по РСБУ за 9 месяцев: выручка составила 188,98 млрд рулей, а чистая прибыль выросла в 3,3 раза в годовом выражении, до 34,04 млрд рублей. Данные оказались очень сильными, что подогрело рост акций компании.

Американские рынки начали неделю ростом на фоне отсутствия значимой макростатистики и опубликованных в пятницу позитивных финансовых результатов ряда крупнейших американских банков. На текущей неделе в США ожидается большое количество макростатистики, а также выступление ряда представителей Федрезерва, в том числе главы регулятора Джерома Пауэлла.

Напряженность на Ближнем Востоке не дает снизиться нефтяным котировкам, которые остаются вблизи локальных максимумов. Опубликованные на прошлой неделе отчеты ОПЕК и МЭА указывают на сохраняющийся оптимизм относительно стабильного спроса на нефть до конца 2023 года. Также сохраняется положительный взгляд относительно перспектив потребления в 2024 году. Ключевым негативным фактором для нефтяных котировок остается жесткая монетарная политика мировых ЦБ, в том числе ФРС США. Однако ожидается, что в следующем месяце регулятор оставит базовую ставку без изменения, считает Капустянский.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ начал неделю с достаточно интенсивного роста, подросшая на прошлой неделе нефть поддержала позитивную динамику в нефтегазовом секторе.

Лидерами роста выступили бумаги "Группы Астра", IPO которой на Московской бирже состоялось 13 октября. "Астра" стала первым эмитентом в секторе разработки инфраструктурного ПО на российском рынке. При IPO акции компании были оценены по верхней границе 333 руб. за штуку, при этом спрос при размещении более чем в 20 раз превысил предложение. В итоге всего за два торговых дня акции подорожали на 70%.

Конкурентов у акций компании на российском фондовом рынке немного: это бумаги Positive Technologies (MOEX: POSI) (-2,6%) и Softline (MOEX: SFTL) (-3,7%). Текущее снижение в этих бумагах объясняется тем, что инвесторы хеджируют риски за счет диверсификации вложений в отечественный ИТ-сектор, а также фиксируют прибыль в бумагах конкурентов "Астры", на которую сделали основную ставку в индустрии, считает аналитик.

Спрос на бумаги "Астры" обусловлен ожиданием высоких темпов роста ее выручки на фоне активного процесса импортозамещения в отсутствие на отечественном рынке иностранных конкурентов, а также прогнозами, предполагающими большой объем крупных заказов для компании со стороны государства и бизнеса. В ближайшие дни котировки "Астры" ждет ретест максимума понедельника на отметке 651,7 руб., полагает Чернов.

В Азии в понедельник на рынках акций индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), однако растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,3-0,6%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 1-1,1% во главе с Nasdaq).

Промпроизводство в Японии в августе упало на 4,5% в годовом выражении, что стало максимальным сокращением с апреля 2020 года.

Тем временем, Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему страны 789 млрд юаней ($108 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%.

С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 500 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 289 млрд юаней. Это максимальный показатель с ноября 2020 года, отмечает MarketWatch.

Инвесторы оценивают текущую статистику и ждут важных экономических данных из Китая, которые будут опубликованы в среду. Как ожидается, ВВП КНР в третьем квартале вырос на 4,4% в годовом выражении, что означает существенное замедление темпов подъема по сравнению с 6,3% во втором квартале, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник скорректировались после ралли в пятницу и роста по итогам всей прошлой недели из-за геополитических рисков.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $89,87 за баррель (-1,1% и +5,7% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $86,87 за баррель (-0,9% и +5,8% в пятницу).

За минувшую неделю котировки Brent выросли на 7,5%, WTI - на 5,9%.

В секторе Газа в результате ударов армии обороны Израиля погибли более 2,4 тыс. человек, в Израиле в результате атак ХАМАС - более 1,4 тыс., сообщили в воскресенье израильские СМИ. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 4 и составило 501 единиц. Число газовых установок снизилось на 1, до 117.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Группы Астра" (+20,1%, до 560 рублей; максимум сделок составил 651,7 рубля - рост на 40%), при объеме торгов 10,931 млрд рублей.

В минувшую пятницу котировки акций ПАО "Группа Астра" (головная структура одноименной группы IT-компаний, занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) выросли на 40% по итогам дебютных после IPO торгов на Московской бирже. Цена первичного размещения составила 333 рубля за акцию.

Также подросли в понедельник "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+15,9%), акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+12,3%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+8,2%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+6,5%), "Русснефти" (+6,1%), "префы" "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+6%).

Подешевели бумаги ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-4,3%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-3,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3%), ПАО "Группа Позитив" (-2,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 65,85 млрд рублей (из них 12,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,83 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,42 млрд рублей на акции "Газпрома").