.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в понедельник подешевел к основным валютам на фоне усилившей снижение нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,87%
Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 0,87% после повышения на 0,28% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом выросла до 6% после 5,15% месяцем ранее. Рост цен превысил прогноз аналитиков
 
Экспортеров могут обязать предоставлять консолидированную отчетность о валютных активах
Минфин предложил обязать экспортеров представлять в Банк России консолидированную отчетность о валютных активах и обязательствах - т. е. с учетом всех дочерних структур, в том числе зарубежных. Об этом говорится в проекте изменений к закону о...
 
Эксперты ждут рост промпроизводство в РФ на 4%
Российская промышленность, на долю которой приходится около 30% ВВП, восстановилась, по итогам года промпроизводство вырастет на 3-4%, считают эксперты. По некоторым товарам обрабатывающей промышленности темпы роста производства сейчас близки к...
 
Мошенники атакуют криптопользователей
В сентябре по сравнению с августом количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы по теме криптовалют увеличилось почти на 50% - с 211 тыс. до 317 тыс., рассказали "Коммерсанту" в "Лаборатории Касперского". В 1-м...
 
16 октября 2023 года 19:55

Рубль в понедельник подешевел к основным валютам на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 16 октября. Доллар США развернулся вверх после понижения значительную часть торгов, евро ускорил темпы укрепления на Московской бирже по итогам понедельника. Рубль упал к бивалютной корзине на фоне ускорившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 97,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,5 руб./EUR1, подорожав на 32,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,4 копейки, до 99,69 руб. Курс китайского юаня снизился на 1,2 копейки, до 13,3 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов понедельника на фоне ускорившей снижение нефти. Поддержку рублю продолжает оказывать решение об обязательной продаже валютной выручки с целью стабилизировать курс рубля, о введении которой было объявлено на прошлой неделе. Участники торгов продолжают внимательно следить за новостями на эту тему и другими официальными заявлениями властей РФ.

Минэкономразвития РФ продолжает считать, что в 2024-2026 годах может сложиться "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рубля за доллар, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на заседании думского комитета по бюджету и налогам с макропрогнозом на 2024-2026 годы.

"С учетом роста сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер ожидаем дальнейшей стабилизации курса рубля. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 руб./$1", - сказал министр.

"Торговый баланс в 2023 году составит $145 млрд, что соответствует среднему уровню за 20-21 год. В дальнейшем сальдо торгового баланса продолжит рост. Его восстановление обеспечивается опережающим ростом экспорта при более сдержанном росте импорта", - добавил он.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 руб., в 2025 году - 91,1 руб., в 2026 году - 92,3 руб.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2023 года вырастет на $2,3 - с $23,9 до $26,2 за тонну, отмечается в расчетах, опубликованных Минфином.

Месяцем ранее рост был на $2,5, в сентябре она повышалась на $4,5, в августе - на $1,3 после снижения в июле на $0,6. С марта по июнь наблюдался ее рост (на $1,8 в июне, по $0,1 в мае и апреле, на $1,4 в марте). Первые два месяца года она снижалась, в том числе сразу в 2,6 раза - с января.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября составила $83,35 за баррель, или $608,4 за тонну. Цена нефти North Sea Dated (Brent) за этот период была на уровне $93,43.

Таким образом, дисконт снизился примерно до 10,8% с 13,1% месяцем ранее.

Бюджет РФ на 2023 год сверстан исходя из прогноза цены Urals в размере $70,1/барр.

"Доллар продолжает торговаться в нашем прогнозном коридоре 95-100 рублей. В ближайшей перспективе мы ожидаем стабилизацию курса, также возможны дополнительные вербальные интервенции со стороны властей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения, доллар остается в диапазоне четверга 96,45-97,99 руб. Он сформирован после большого гэпа вниз, произошедшего в тот день из-за решения властей ввести обязательный возврат и продажу большой доли экспортной выручки. Эффект от нормы валютного контроля может начать проявляться через несколько месяцев, учитывая временной лаг, предоставленный экспортерам для реализации своих обязательств в рамках новой меры. К тому же большинство из них уже давно продает примерно сопоставимый объем валютной выручки на внутреннем рынке, поэтому вряд ли влияние этой нормы будет сильным", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта завершила торги вблизи уровня конца прошлой недели по отношению к доллару США, в районе 97 руб. Котировки рубля поддержало сообщение об обязательной продаже валютной выручки для ряда российских экспортеров. В ближайшее время не исключено увеличение продаж валюты на российском валютном рынке на фоне существенных налоговых и дивидендных выплат. Ориентировочно только нефтегазовым компаниям в октябре нужно будет заплатить налоги на сумму 1,6-1,7 трлн руб., что более чем в два раза выше сентябрьских значений (740 млрд руб.)", - полагает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в понедельник после ралли по итогам прошлой недели.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,03% - до $89,94 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,76% - до $87,02 за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent выросли на 7,5%, WTI - на 5,9%.

Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 2,4 тыс. человек, в Израиле в результате атак ХАМАС - более 1,4 тыс., сообщили в воскресенье израильские СМИ. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.

Саудовская Аравия в августе снизила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 1%, экспорта - на 7%, указывают данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Ирак в позапрошлом месяце уменьшил добычу на 0,5%, экспорт - на 0,6%.

Тем временем, по данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals (в европейских портах) в первой половине октября сложилась на уровне $81,3 за баррель, при этом дисконт к Brent - $9,8/б против $10,8/б в сентябре. Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах.

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в первые две недели октября котировка Urals DAP West Coast India снизилась к уровню сентября на $2,9/б и составила $86,17 за баррель, при этом дисконты к Brent сложились на уровне $4,89/б в октябре против $4,87/б в сентябре.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 октября на 2,1 копейки, до 97,2865 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,23 копейки, до 102,52 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник опустился на 2,8 копейки по отношению к пятнице и составил 97,29 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 3,6 копейки и составил 97,2933 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 227,614 млн, из которых $407,929 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $819,685 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 5,09 копейки, до 102,5311 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, увеличился 3,93 копейки, до 102,5701 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR471,084 млн, из которых EUR163,784 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR307,3 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 октября поднялась на 15 базисных пунктов - до 13,15% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 10 базисных пункта - до 12,65% годовых, на 3 месяца - повысилась на 18 базисных пунктов, до 11,08% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 10 базисных пункта, до 9,32% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 октября 2023 года 19:41
Рынок акций РФ обновил максимум индекса Мосбиржи с начала сентября, раллировали на высоких оборотах бумаги "Астры"
Москва. 16 октября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне подорожавшей нефти (Brent торгуется в районе $90 за баррель) и улучшения настроений на внешних фондовых площадках; индекс Мосбиржи поднялся к 3235 пунктам, обновив максимум с начала сентября. Во "втором эшелоне" раллировали на высоких оборотах акции ПАО "Группа Астра" (+20,1%) после прошедшего 13 октября IPO.    читать дальше
.
16 октября 2023 года 19:06
"БКС МИ" понизил целевую цену акций BlackRock до $810
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций BlackRock с $850 до $810 за бумагу, что предполагает потенциал роста 29% с текущих уровней. Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "BlackRock представила 13 октября результаты за 3К23....    читать дальше
.
16 октября 2023 года 18:55
Цены евробондов РФ в понедельник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на падение UST
Москва. 16 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на очередное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.    читать дальше
.
16 октября 2023 года 18:42
Акции Инарктики привлекательны для инвестиций - ПСБ
Акции "Инарктики" привлекательны для инвестиций из-за устойчивого финансового профиля и высокого потенциала развития, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Инарктика" - ключевой участник рынка с фокусом на производстве рыбы в Северном бассейне и один из бенефициаров ухода...    читать дальше
.
16 октября 2023 года 18:17
"Финам" сохраняет рейтинг акций T-Mobile на уровне "покупать" с прогнозной ценой $154,1
"Финам" сохраняет рейтинг акций T-Mobile US Inc. на уровне "покупать" с прогнозной ценой $154,1 за штуку, что соответствует потенциалу роста 9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "T-Mobile - новая компания в нашем покрытии, с даты выпуска идеи (25.08.2023)...    читать дальше
.
16 октября 2023 года 17:51
Вероятно незначительное укрепление рубля на текущей неделе - "БКС МИ"
Вероятно незначительное укрепление рубля на текущей неделе, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов. "Правительство ввело с 16 октября обязательную продажу валютной выручки для 43 крупнейших групп компаний-экспортеров, - пишет эксперт. - Мы все же ожидаем, что мера...    читать дальше
.
16 октября 2023 года 17:23
ЦБ РФ, скорее всего, будет вынужден повысить ставку на 100 б.п. в октябре - "БКС МИ"
ЦБ РФ, скорее всего, будет вынужден повысить ключевую ставку на 100 б.п. на заседании 27 октября, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов. "Инфляция в сентябре составила 0,87% м/м (14,2% с корректировкой на сезонность). В начале октября темпы инфляции также оставались...    читать дальше
.
16 октября 2023 года 16:55
Инвестбанк Синара понизил целевую цену акций China Overseas Land & Investment до HKD20
"Инвестиционный банк Синара" понизил целевую цену акций China Overseas Land & Investment с HKD28 до HKD20 за бумагу, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале банка. Потенциал роста составляет 25% от текущих уровней. Аналитик Ирина Фомкина отмечает, что с 23 марта...    читать дальше
.
16 октября 2023 года 16:21
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), РЖД 001Р-26R, Альфа-Банк 001Р-07 (АЛЬФАБ1Р7), сообщается в комментарии аналитика Игоря...    читать дальше
.
16 октября 2023 года 15:55
Покупатели в акциях Русснефти пытаются перехватить инициативу - "Велес Капитал"
Покупатели в акциях "Русснефти" пытаются перехватить инициативу, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Обыкновенные акции "Русснефти" и привилегированные акции "Башнефти" в понедельник поднимались без конкретных корпоративных драйверов, очевидно,...    читать дальше
.
16 октября 2023 года 15:54
Рубль днем стабилизировался к основным валютам на фоне незначительного изменения цен на нефть
Москва. 16 октября. Доллар США, китайский юань и евро слабо и разнонаправленно меняются на Московской бирже днем в понедельник, стабилизировались вблизи достигнутых уровней после взлета волатильности на прошлой неделе. Рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях смешанной динамики к доллару и евро и на фоне незначительных изменений на рынке нефти.    читать дальше
.
16 октября 2023 года 15:13
Альфа-банк повысил целевую цену акций Московской биржи до 250 руб
Альфа-банк сохранил рекомендацию "выше рынка" и повысил целевую цену акций "Московской биржи" до 250 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 35% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика банка Евгения Кипниса. "Акции "Мосбиржи" выросли на 33% с момента нашей...    читать дальше
.
16 октября 2023 года 14:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги TCS Group с целью 4250 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 4250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,6%, стоп-приказ: 3153 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. 17 ноября акционеры компании обсудят...    читать дальше
.
16 октября 2023 года 14:23
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 96-99 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 96-99 руб./$1, по паре евро/рубль - 101-104 руб./EUR1, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Решения властей об обязательной продаже...    читать дальше
.
16 октября 2023 года 14:01
Акции Группы Позитив и Яндекса обладают триггерами роста котировок - ПСБ
Акции "Группы Позитив" и "Яндекса" выглядят недооцененными в текущий момент и имеют ясные триггеры роста котировок - хорошие перспективы органического роста и ожидания по разделению активов и смене собственников соответственно, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.