Рубль в понедельник подешевел к основным валютам на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 16 октября. Доллар США развернулся вверх после понижения значительную часть торгов, евро ускорил темпы укрепления на Московской бирже по итогам понедельника. Рубль упал к бивалютной корзине на фоне ускорившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 97,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,5 руб./EUR1, подорожав на 32,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,4 копейки, до 99,69 руб. Курс китайского юаня снизился на 1,2 копейки, до 13,3 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов понедельника на фоне ускорившей снижение нефти. Поддержку рублю продолжает оказывать решение об обязательной продаже валютной выручки с целью стабилизировать курс рубля, о введении которой было объявлено на прошлой неделе. Участники торгов продолжают внимательно следить за новостями на эту тему и другими официальными заявлениями властей РФ.

Минэкономразвития РФ продолжает считать, что в 2024-2026 годах может сложиться "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рубля за доллар, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на заседании думского комитета по бюджету и налогам с макропрогнозом на 2024-2026 годы.

"С учетом роста сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер ожидаем дальнейшей стабилизации курса рубля. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 руб./$1", - сказал министр.

"Торговый баланс в 2023 году составит $145 млрд, что соответствует среднему уровню за 20-21 год. В дальнейшем сальдо торгового баланса продолжит рост. Его восстановление обеспечивается опережающим ростом экспорта при более сдержанном росте импорта", - добавил он.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 руб., в 2025 году - 91,1 руб., в 2026 году - 92,3 руб.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2023 года вырастет на $2,3 - с $23,9 до $26,2 за тонну, отмечается в расчетах, опубликованных Минфином.

Месяцем ранее рост был на $2,5, в сентябре она повышалась на $4,5, в августе - на $1,3 после снижения в июле на $0,6. С марта по июнь наблюдался ее рост (на $1,8 в июне, по $0,1 в мае и апреле, на $1,4 в марте). Первые два месяца года она снижалась, в том числе сразу в 2,6 раза - с января.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября составила $83,35 за баррель, или $608,4 за тонну. Цена нефти North Sea Dated (Brent) за этот период была на уровне $93,43.

Таким образом, дисконт снизился примерно до 10,8% с 13,1% месяцем ранее.

Бюджет РФ на 2023 год сверстан исходя из прогноза цены Urals в размере $70,1/барр.

"Доллар продолжает торговаться в нашем прогнозном коридоре 95-100 рублей. В ближайшей перспективе мы ожидаем стабилизацию курса, также возможны дополнительные вербальные интервенции со стороны властей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения, доллар остается в диапазоне четверга 96,45-97,99 руб. Он сформирован после большого гэпа вниз, произошедшего в тот день из-за решения властей ввести обязательный возврат и продажу большой доли экспортной выручки. Эффект от нормы валютного контроля может начать проявляться через несколько месяцев, учитывая временной лаг, предоставленный экспортерам для реализации своих обязательств в рамках новой меры. К тому же большинство из них уже давно продает примерно сопоставимый объем валютной выручки на внутреннем рынке, поэтому вряд ли влияние этой нормы будет сильным", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта завершила торги вблизи уровня конца прошлой недели по отношению к доллару США, в районе 97 руб. Котировки рубля поддержало сообщение об обязательной продаже валютной выручки для ряда российских экспортеров. В ближайшее время не исключено увеличение продаж валюты на российском валютном рынке на фоне существенных налоговых и дивидендных выплат. Ориентировочно только нефтегазовым компаниям в октябре нужно будет заплатить налоги на сумму 1,6-1,7 трлн руб., что более чем в два раза выше сентябрьских значений (740 млрд руб.)", - полагает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в понедельник после ралли по итогам прошлой недели.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,03% - до $89,94 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,76% - до $87,02 за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent выросли на 7,5%, WTI - на 5,9%.

Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 2,4 тыс. человек, в Израиле в результате атак ХАМАС - более 1,4 тыс., сообщили в воскресенье израильские СМИ. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.

Саудовская Аравия в августе снизила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 1%, экспорта - на 7%, указывают данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Ирак в позапрошлом месяце уменьшил добычу на 0,5%, экспорт - на 0,6%.

Тем временем, по данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals (в европейских портах) в первой половине октября сложилась на уровне $81,3 за баррель, при этом дисконт к Brent - $9,8/б против $10,8/б в сентябре. Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах.

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в первые две недели октября котировка Urals DAP West Coast India снизилась к уровню сентября на $2,9/б и составила $86,17 за баррель, при этом дисконты к Brent сложились на уровне $4,89/б в октябре против $4,87/б в сентябре.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 октября на 2,1 копейки, до 97,2865 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,23 копейки, до 102,52 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник опустился на 2,8 копейки по отношению к пятнице и составил 97,29 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 3,6 копейки и составил 97,2933 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 227,614 млн, из которых $407,929 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $819,685 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 5,09 копейки, до 102,5311 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, увеличился 3,93 копейки, до 102,5701 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR471,084 млн, из которых EUR163,784 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR307,3 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 октября поднялась на 15 базисных пунктов - до 13,15% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 10 базисных пункта - до 12,65% годовых, на 3 месяца - повысилась на 18 базисных пунктов, до 11,08% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 10 базисных пункта, до 9,32% годовых.