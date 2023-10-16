Цены евробондов РФ в понедельник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 16 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на очередное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 41 базисный пункт - до 63,36% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 9,84% годовых). Котировки облигаций с погашением в 2042 году остались на уровне предыдущего дня - 67,26% от номинала (доходность - 9,02% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 10 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 14 базисных пунктов - до 34,8% от номинала (его доходность снизилась на 5 базисных пунктов, до 15,54% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 13 базисных пунктов - до 55,62% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов, составив 30,28% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 26 базисных пунктов - до 53,99% от номинала (их доходность снизилась на 14 базисных пунктов и составила 23,22% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 4 базисных пункта - до 49,95% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, до 19,06% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась всего на 1 базисный пункт, составив 65,36% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник вновь снижаются, отыгрывая ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в течение продолжительного времени.

Статданные, опубликованные в США 16 октября, показали снижение производственной активности в Нью-Йорке, хотя и менее значительное, чем ожидали эксперты. Октябрьский индекс Empire Manufacturing опустился до минус 4,6 пункта с 1,9 пункта в сентябре, сообщил Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал более существенное падение индикатора - до минус 7 пунктов. Значение индекса ниже нулевой отметки говорит о спаде деловой активности в регионе.

Внимание трейдеров в понедельник также будет направлено на выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.