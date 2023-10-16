ЦБ РФ, скорее всего, будет вынужден повысить ставку на 100 б.п. в октябре - "БКС МИ"

ЦБ РФ, скорее всего, будет вынужден повысить ключевую ставку на 100 б.п. на заседании 27 октября, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов.

"Инфляция в сентябре составила 0,87% м/м (14,2% с корректировкой на сезонность). В начале октября темпы инфляции также оставались высокими. ЦБ признал, что инфляция приближается к верхней границе прогнозного диапазона на текущий год (6-7%). Мы полагаем, что регулятор, вероятно, будет вынужден повысить ключевую ставку 27 октября как минимум на 100 б.п.", - пишет Трифонов.

Эксперт также напоминает, что профицит торгового баланса в августе составил $11 млрд, сократившись на 56,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако летом импорт был стабильным и, вероятно, достиг предела на уровне около $25 млрд в месяц. Снижение экспорта в годовом сравнении замедляется с марта. Аналитик "БКС МИ" ожидает, что ужесточение денежно-кредитной политики будет способствовать дальнейшему улучшению внешнего баланса в 4К23.

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