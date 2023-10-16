Инвестбанк Синара понизил целевую цену акций China Overseas Land & Investment до HKD20

"Инвестиционный банк Синара" понизил целевую цену акций China Overseas Land & Investment с HKD28 до HKD20 за бумагу, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале банка.

Потенциал роста составляет 25% от текущих уровней.

Аналитик Ирина Фомкина отмечает, что с 23 марта 2023 года котировки компании упали на 20%, в то время как индекс Hang Seng потерял 11%. Эксперт связывает слабость бумаг застройщика с общей обстановкой в отрасли (так, акции компании-аналога Longfor снизились в стоимости на 45%).

Аналитик полагает, что в ближайшей перспективе спрос на проекты China Overseas Land & Investment снизится: в СМИ муссируются проблемы застройщиков с долговой нагрузкой, что заставит инвесторов осторожно подходить к вложениям в недвижимость, в особенности в случае банкротства крупных девелоперов. Кроме того, компания снизит темп покупки земель под застройку в этом году, чтобы сохранить долговую нагрузку на комфортном уровне.

"Вместе с тем полагаем, что с 2025 года ситуация с приобретением земельных участков начнет исправляться, и к 2026 году компании удастся выйти на доковидные темпы роста выручки (14% г/г)", - прогнозирует Фомкина.

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