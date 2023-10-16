Рубль днем стабилизировался к основным валютам на фоне незначительного изменения цен на нефть

Москва. 16 октября. Доллар США, китайский юань и евро слабо и разнонаправленно меняются на Московской бирже днем в понедельник, стабилизировались вблизи достигнутых уровней после взлета волатильности на прошлой неделе. Рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях смешанной динамики к доллару и евро и на фоне незначительных изменений на рынке нефти.

Курс доллара США составил 97,01 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,3 руб./EUR1, подорожав на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,8 копейки, до 99,39 руб. Курс китайского юаня снизился на 6,1 копейки, до 13,25 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно меняется к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. Участники рынка продолжают внимательно следить за новостями относительно обязательной продажи валютной выручки, о введении которой было объявлено на прошлой неделе с целью стабилизировать курс рубля, и другими официальными заявлениями властей РФ.

Минэкономразвития РФ продолжает считать, что в 2024-2026 годах может сложиться "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рубля за доллар, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на заседании думского комитета по бюджету и налогам с макропрогнозом на 2024-2026 годы.

"С учетом роста сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер ожидаем дальнейшей стабилизации курса рубля. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 руб./$1", - сказал министр.

"Торговый баланс в 2023 году составит $145 млрд, что соответствует среднему уровню за 20-21 год. В дальнейшем сальдо торгового баланса продолжит рост. Его восстановление обеспечивается опережающим ростом экспорта при более сдержанном росте импорта", - добавил он.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 руб., в 2025 году - 91,1 руб., в 2026 году - 92,3 руб.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2023 года вырастет на $2,3 - с $23,9 до $26,2 за тонну, отмечается в расчетах, опубликованных Минфином.

Месяцем ранее рост был на $2,5, в сентябре она повышалась на $4,5, в августе - на $1,3 после снижения в июле на $0,6. С марта по июнь наблюдался ее рост (на $1,8 в июне, по $0,1 в мае и апреле, на $1,4 в марте). Первые два месяца года она снижалась, в том числе сразу в 2,6 раза - с января.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября составила $83,35 за баррель, или $608,4 за тонну. Цена нефти North Sea Dated (Brent) за этот период была на уровне $93,43.

Таким образом, дисконт снизился примерно до 10,8% с 13,1% месяцем ранее.

Бюджет РФ на 2023 год сверстан исходя из прогноза цены Urals в размере $70,1/барр.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 96-99 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 101-104 руб./EUR1, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Решения властей об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами по внешнеторговым контрактам, стали ключевым фактором резкого, но не столь длительного укрепления рубля, - отмечает эксперт. - Рынок в ожидании параметров продажи валютной выручки экспортерами, что должно позитивно отразиться на курсе национальной валюты и дать дополнительный стимул к укреплению. Высокие цены на нефть и ожидания их дальнейшего роста на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке также провоцируют рубль к укреплению. На стороне национальной валюты будет играть и приближающийся налоговый период. Но базовым отрицательным фактором остается экспортно-импортный баланс, который не даст рублю показать резкого роста".

Оценка вероятности укрепления рубля в среднесрочной перспективе высокая, курс пары "доллар-рубль" может вернуться в район 90-95 руб./$1, сообщается в обзоре эксперта "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

"Принятые меры валютного контроля пока привели лишь к разовой перестановке уровней по доллару со 100 руб./$1 до 97 руб./$1, но продолжения нисходящей тенденции по паре "доллар-рубль" не последовало. Вероятно, это временно. С 16 октября экспортеры (43 крупные компании) должны будут в течение 60 дней возвращать в страну не менее 80% валютной выручки и 90% этой суммы продавать на валютном рынке. Получается, что пороговое значение составляет 72% от всей валютной выручки, - отмечает аналитик. - В среднесрочной перспективе вероятность укрепления рубля оценивается как высокая. При текущей конъюнктуре на сырьевом рынке и жесткой денежно-кредитной политике Банка России курс доллара может вернуться в район 90-95 руб./$1. О необходимости чуть более низкого курса в пятницу также заявил президент РФ. Вероятно, если уже предпринятые действия не помогут рублю, то будут утверждаться и другие меры валютного контроля".

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются днем в понедельник.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,2% - до $90,7 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,13% - до $87,57 за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent выросли на 7,5%, WTI - на 5,9%.

Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 2,4 тыс. человек, в Израиле в результате атак ХАМАС - более 1,4 тыс., сообщили в воскресенье израильские СМИ. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник вернулся в Израиль, где проведет переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает CNN.

Тем временем, по данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals (в европейских портах) в первой половине октября сложилась на уровне $81,3 за баррель, при этом дисконт к Brent - $9,8/б против $10,8/б в сентябре. Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах.

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в первые две недели октября котировка Urals DAP West Coast India снизилась к уровню сентября на $2,9/б и составила $86,17 за баррель, при этом дисконты к Brent сложились на уровне $4,89/б в октябре против $4,87/б в сентябре.