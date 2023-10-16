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16 октября 2023 года 15:13
Альфа-банк повысил целевую цену акций Московской биржи до 250 руб
Альфа-банк сохранил рекомендацию "выше рынка" и повысил целевую цену акций "Московской биржи" до 250 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 35% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика банка Евгения Кипниса. "Акции "Мосбиржи" выросли на 33% с момента нашей рекомендации 17 августа, опередив индекс IMOEX (+5%), и достигли нашей целевой цены, - отмечает эксперт. - Стратегия биржи отражает интересы государства по развитию отечественного финансового рынка. С учетом текущих трендов в экономике мы считаем, что стратегическая цель 65 млрд руб.+ чистой прибыли может быть достигнута уже в 1П24. Дивидендная доходность "Мосбиржи" составит 8-11% в 2023-1П24, по нашим оценкам. Акции "Мосбиржи" торгуются на мультипликаторе 6,3x P/E 2024П, с дисконтом 40% к историческим уровням. Ближайший триггер - раскрытие результатов за 3К23 в середине ноября". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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