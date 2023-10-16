Облигации Металлоинвеста серии 001Р-05 могут быть интересны инвесторам - "КИТ Финанс Брокер"

Новые облигации ХК "Металлоинвест" серии 001Р-05 могут представлять интерес для инвесторов, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

17 октября 2023 года эмитент разместит выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд юаней со ставками 1-5-го купонов на уровне 5,75% годовых. Предусмотрены полугодовые купоны. Срок обращения займа - 2,5 года.

"Купонная доходность выше торгуемых облигаций в юанях, поэтому считаем, что данный выпуск может быть интересен", - указывают эксперты.

ХК "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ.

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