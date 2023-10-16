"Финам" открыл торговую идею: покупать акции First Solar с целью $187

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции First Solar Inc. с целью $187 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,35%, стоп-приказ: $135, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"27 июля 2023 года эмитент опубликовал отчетность, продемонстрировав прибыль на 60,06%, а выручку на 12,25% выше ожиданий. Предполагается, что рынок солнечных панелей для коммунальных компаний получит наибольшую выгоду от введения нового закона о снижении инфляции. Это поможет развитию First Solar, которая является крупнейшим игроком на данном рынке. Сейчас компания располагает производственными мощностями в объеме 3 ГВт в США и рассчитывает расширить производство до 7 ГВт к концу 2023 года и до 10 ГВт к началу 2026 года", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена некоторое время находится в состоянии коррекции, котировки подошли к локальному уровню поддержки. Свечи от 6 и 9 октября сформировали "внутренний бар", формация была пробита ценой вверх. "Стоп-лосс" желательно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $135 риск на портфель составит 0,88%", - указывают в "Финаме".

First Solar - крупнейший мировой производитель солнечных батарей, предоставляющий полный спектр услуг в сфере солнечной генерации.

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