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16 октября 2023 года 12:17
Значительного потенциала роста у цены акций НОВАТЭКа пока нет - "КИТ Финанс Брокер"
Значительного потенциала роста у котировок акций "НОВАТЭКа" в настоящее время нет, предварительные производственные результаты эмитента за III квартал и 9 месяцев 2023 года нейтральны, бумаги оценены справедливо, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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Москва. 16 октября. Доллар США развернулся вверх после понижения значительную часть торгов, евро ускорил темпы укрепления на Московской бирже по итогам понедельника. Рубль упал к бивалютной корзине на фоне ускорившей снижение нефти. читать дальше
.16 октября 2023 года 19:41
Рынок акций РФ обновил максимум индекса Мосбиржи с начала сентября, раллировали на высоких оборотах бумаги "Астры"
Москва. 16 октября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне подорожавшей нефти (Brent торгуется в районе $90 за баррель) и улучшения настроений на внешних фондовых площадках; индекс Мосбиржи поднялся к 3235 пунктам, обновив максимум с начала сентября. Во "втором эшелоне" раллировали на высоких оборотах акции ПАО "Группа Астра" (+20,1%) после прошедшего 13 октября IPO. читать дальше
.16 октября 2023 года 19:06
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций BlackRock с $850 до $810 за бумагу, что предполагает потенциал роста 29% с текущих уровней. Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "BlackRock представила 13 октября результаты за 3К23.... читать дальше
.16 октября 2023 года 18:55
Цены евробондов РФ в понедельник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на падение UST
Москва. 16 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на очередное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились. читать дальше
.16 октября 2023 года 18:42
Акции "Инарктики" привлекательны для инвестиций из-за устойчивого финансового профиля и высокого потенциала развития, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Инарктика" - ключевой участник рынка с фокусом на производстве рыбы в Северном бассейне и один из бенефициаров ухода... читать дальше
.16 октября 2023 года 18:17
"Финам" сохраняет рейтинг акций T-Mobile US Inc. на уровне "покупать" с прогнозной ценой $154,1 за штуку, что соответствует потенциалу роста 9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "T-Mobile - новая компания в нашем покрытии, с даты выпуска идеи (25.08.2023)... читать дальше
.16 октября 2023 года 17:51
Вероятно незначительное укрепление рубля на текущей неделе, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов. "Правительство ввело с 16 октября обязательную продажу валютной выручки для 43 крупнейших групп компаний-экспортеров, - пишет эксперт. - Мы все же ожидаем, что мера... читать дальше
.16 октября 2023 года 17:23
ЦБ РФ, скорее всего, будет вынужден повысить ключевую ставку на 100 б.п. на заседании 27 октября, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов. "Инфляция в сентябре составила 0,87% м/м (14,2% с корректировкой на сезонность). В начале октября темпы инфляции также оставались... читать дальше
.16 октября 2023 года 16:55
"Инвестиционный банк Синара" понизил целевую цену акций China Overseas Land & Investment с HKD28 до HKD20 за бумагу, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале банка. Потенциал роста составляет 25% от текущих уровней. Аналитик Ирина Фомкина отмечает, что с 23 марта... читать дальше
.16 октября 2023 года 16:21
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), РЖД 001Р-26R, Альфа-Банк 001Р-07 (АЛЬФАБ1Р7), сообщается в комментарии аналитика Игоря... читать дальше
.16 октября 2023 года 15:55
Покупатели в акциях "Русснефти" пытаются перехватить инициативу, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Обыкновенные акции "Русснефти" и привилегированные акции "Башнефти" в понедельник поднимались без конкретных корпоративных драйверов, очевидно,... читать дальше
.16 октября 2023 года 15:54
Москва. 16 октября. Доллар США, китайский юань и евро слабо и разнонаправленно меняются на Московской бирже днем в понедельник, стабилизировались вблизи достигнутых уровней после взлета волатильности на прошлой неделе. Рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях смешанной динамики к доллару и евро и на фоне незначительных изменений на рынке нефти. читать дальше
.16 октября 2023 года 15:13
Альфа-банк сохранил рекомендацию "выше рынка" и повысил целевую цену акций "Московской биржи" до 250 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 35% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика банка Евгения Кипниса. "Акции "Мосбиржи" выросли на 33% с момента нашей... читать дальше
.16 октября 2023 года 14:47
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 4250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,6%, стоп-приказ: 3153 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. 17 ноября акционеры компании обсудят... читать дальше
.16 октября 2023 года 14:23
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 96-99 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 96-99 руб./$1, по паре евро/рубль - 101-104 руб./EUR1, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Решения властей об обязательной продаже... читать дальше
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