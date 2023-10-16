Рынок акций РФ на неделе будет двигаться в рамках 3150-3250п по индексу МосБиржи

Москва. 16 октября. Динамику рынка акций РФ на текущей неделе будут определять геополитические и корпоративные новости, движение нефти Brent, а также макростатистика. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3150-3250 пунктов, для индекса РТС - 1000-1070 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на ожиданиях паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва и эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Подъем индекса МосБиржи сдерживался укреплением рубля после решения властей РФ обязать ряд экспортеров на срок в полгода продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке.

В период с 9 по 13 октября индекс МосБиржи вырос на 1,5% и составил 3192,33 пункта, индекс РТС прибавил 4,8% и достиг 1034,11 пункта на фоне снижения доллара до 97,26 руб./$1 (-3,15 рубля) и роста декабрьской нефти Brent до $89,49 за баррель (+5,9%).

Рынок акций РФ начал минувшую неделю с роста вслед за подорожавшей нефтью (Brent поднялась к $88 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке после атаки ХАМАС на Израиль, что увеличило риски перебоев с поставками сырья в регионе. Индекс МосБиржи локально превышал 3185 пунктов, но завершил сессию чуть выше 3174 пунктов из-за ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и вечернего укрепления рубля; индекс РТС превысил 1000 пунктов. Лидерами роста выступили акции Polymetal (MOEX: POLY) (+4,2%) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,6%); во "втором эшелоне" выросли расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+4,6%) после известий о планах компании провести редомициляцию с Кипра в Казахстан (собрание акционеров по этому вопросу состоится 9 ноября).

Доллар днем поднимался до 102,35 руб./$1 (максимум с марта 2022г), но к закрытию торгов откатился ниже 99,4 руб./$1 на фоне роста нефти и ожиданий принятия властями РФ нового пакета мер по стабилизации курса нацвалюты.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь, армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС.

Новости об эскалации палестино-израильского конфликта оказали негативное влияние на мировые фондовые площадки и вызвали скачок цен на нефть, что усилило опасения инвесторов в отношении ускорения инфляции и, как следствие, роста процентных ставок в США.

Во вторник рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных внешних сигналов - благоприятная внешняя фондовая конъюнктура компенсировалась коррекцией нефти вниз (Brent просела к $87 за баррель). Индекс МосБиржи незначительно подрос во главе с бумагами "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,3%), индекс РТС откатился ниже 1000 пунктов на фоне ослабления рубля (доллар превысил 100 руб./$1).

Сбербанк (MOEX: SBER) (+0,2%) опубликовал утром неплохой отчет за 9 месяцев по РСБУ: чистая прибыль за 9 месяцев достигла 1 трлн 129,3 млрд рублей, а в сентябре составила 130,2 млрд рублей. Подешевели после отсечки дивидендов акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%, до 1721 рубля; дивиденды за I полугодие - 34,5 рубля на бумагу) и ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-6,3%, до 100,12 рубля; выплаты за I полугодие - 7,7 рубля на акцию).

На мировых рынках инвесторы оценивали возможные последствия вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Израиль продолжил атаковать объекты в секторе Газа в ночь на вторник; всего с субботы вооруженные силы страны поразили более 1700 целей в Газе.

В среду рынок акций РФ вырос вместе с мировыми фондовыми площадками, подогретыми надеждами на неизменность ставки Федрезерва США, хотя свежая статистика говорит об ускорении американской инфляции. Индекс МосБиржи обновил максимум более чем за месяц и поднялся вплотную к 3200 пунктам, но превысить рубеж не смог из-за укрепления рубля и упавшей нефти (Brent опустилась ниже $86 за баррель).

В лидерах роста выступили бумаги Polymetal (+4,8%), просели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,9%) после отсечки дивидендов за полугодие (выплаты 27,54 рубля на акцию каждого типа).

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что правительство РФ пока не планирует повышать налоговую нагрузку для нефтяных компаний, чтобы компенсировать затраты бюджета на увеличение выплат по демпферу.

Кроме того, Новак сообщил на заседании межправительственной комиссии на полях "Российской энергетической недели" (РЭН), что Россия готова нарастить экспорт нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, при этом локализацию производства в этой стране изучают российские компании металлургии, автопрома, химии, производители нефтегазового оборудования.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Российской энергетической недели" сообщил, что Иран обсуждает возможность закупок российского газа, а также отметил, что есть идеи расширить возможности поставок газа по трубе в Турцию.

Внешние площадки выросли на заявлениях представителей ФРС, которые усилили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ не станет продолжать подъем базовой процентной ставки. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что Федрезерву, по его мнению, нет необходимости продолжать подъем ставки.

По данным Минтруда США, цены производителей (индекс PPI) в сентябре увеличились на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Согласно пересмотренным данным, в августе цены производителей выросли на 2%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал их повышение в сентябре на 1,6%.

Менее волатильный индикатор, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI), в сентябре вырос на 2,7% в годовом выражении и на 0,3% за месяц. Темпы повышения обоих показателей ускорились, в августе они составили 2,5% и 0,2% соответственно.

В четверг рынок акций РФ просел в рублевом сегменте цен blue chips из-за резкого укрепления рубля на новостях о введении властями страны обязательств для крупных экспортеров по продаже валютной выручки на внутреннем рынке сроком на полгода. Индекс МосБиржи откатился ниже 3175 пунктов во главе с бумагами экспортеров, от более глубокой просадки рынок удержала подросшая нефть (Brent превысила $86 за баррель); подросли бумаги финансовых компаний во главе с акциями "Мосбиржи" (MOEX: MOEX) (+2,2%). Доллар упал в район 97,4 рубля, минимум сделок составил 96,46 руб./$1.

Президент РФ Владимир Путин вечером в среду подписал указ о введении на 6 месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Как сообщила пресс-служба правительства, объемы и сроки продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением правительства.

Требование обязательной продажи валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и снизить волатильность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

В США настроения ухудшились после выхода свежей статистики по инфляции: потребительские цены (индекс CPI) в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, хотя эксперты ожидали замедления до 3,6%. Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. Следующее заседание ФРС по ставке состоится 31 октября - 1 ноября.

На нефтяном рынке цены просели на статистике Минэнерго США о резком повышении запасов в США на прошлой неделе (резервы нефти подскочили на 10,2 млн баррелей при прогнозах роста на 0,5 млн баррелей).

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году в сторону повышения и теперь ожидает, что он вырастет на 2,254 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 2,243 млн б/с, как сообщалось ранее. ОПЕК, в свою очередь, прогнозирует повышение спроса на нефть на 2,44 млн б/с в 2023 году и на 2,25 млн б/с в 2024 году.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются разрастания конфликта в регионе, учитывая сообщения СМИ о том, что действия ХАМАС против Израиля были спланированы при содействии Ирана.

В пятницу рынок акций РФ сохранил оптимистичный настрой вместе с выросшей нефтью (Brent превысила $89 за баррель) перед выходными из-за рисков эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, хотя внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы в ожидании сохранения монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи превысил 3190 пунктов, лидировали бумаги экспортеров и финансовых компаний во главе с расписками TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+4%).

Нефть ускорила рост после известий, что израильские военные призвали жителей северной части сектора Газа переместиться на юг анклава "ради своей собственной безопасности и безопасности своих семей". Эвакуация может затронуть около 1,1 млн палестинцев, или половину всех жителей.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан намекнул, что боевики движения "Хезболла" могут открыть второй фронт в случае продолжения осады сектора Газа и атак со стороны Израиля.

В период с 9 по 13 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги Polymetal (+9%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+7%); хуже рынка оказались акции ПАО "Ренессанс Страхование" (-10%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-6%), бумаги "Софтлайна" (MOEX: SOFL) (-5%).