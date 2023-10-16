"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "ОГК-2", сообщается в обзоре экспертов инвесткомпании.

"Акционеры "ОГК-2" на внеочередном собрании утвердили допэмиссию на 48,3 млрд акций. Такая величина несет риск размытия прибыли на акцию и, следовательно, дивидендов на бумагу для миноритарных акционеров. Потенциально допэмиссия косвенно имеет также негативные последствия для других компаний ГЭХ ("Мосэнерго" и "ТГК-1"), поскольку там тоже увеличиваются корпоративные риски, - пишут аналитики в материале. - Вместе с тем мы отмечаем, что операционные данные за 3К23 были хорошими. "ОГК-2" увеличила отпуск электроэнергии г/г. Поэтому финансовые результаты за III квартал 2023 года, которые компания опубликует в конце октября по РСБУ и около 10 ноября по МСФО, возможно, будут вполне хорошими. Однако в 2024 году заканчивается действие ДПМ-проектов, и мы ждем падение прибыли".

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