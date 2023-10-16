Вероятность укрепления рубля в среднесрочной перспективе высокая - БКС Экспресс

Оценка вероятности укрепления рубля в среднесрочной перспективе высокая, курс пары доллар/рубль может вернуться в район 90-95 руб./$1, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Принятые меры валютного контроля пока привели лишь к разовой перестановке уровней по доллару со 100 руб./$1 до 97 руб./$1, но продолжения нисходящей тенденции по паре USD/RUB не последовало. Вероятно, это временно. С 16 октября экспортеры (43 крупные компании) должны будут в течение 60 дней возвращать в страну не менее 80% валютной выручки и 90% этой суммы продавать на валютном рынке. Получается, что пороговое значение составляет 72% от всей валютной выручки, - отмечает аналитик. - В среднесрочной перспективе вероятность укрепления рубля оценивается как высокая. При текущей конъюнктуре на сырьевом рынке и жесткой денежно-кредитной политике Банка России курс доллара может вернуться в район 90-95 руб./$1. О необходимости чуть более низкого курса в пятницу также заявил президент РФ. Вероятно, если уже предпринятые действия не помогут рублю, то будут утверждаться и другие меры валютного контроля".

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