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16 октября 2023 года 09:54

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 16 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе наметившейся стабилизации курса рубля после подписания президентом РФ указа о введении сроком на 6 месяцев обязательной продажи валютной выручки экспортерами, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минусе торги в пятницу, а Dow Jones умеренно вырос. Инвесторы оценивали квартальные отчетности ведущих банков Уолл-стрит, статданные и ситуацию на Ближнем Востоке. Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 63 пунктов с 68,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал гораздо менее существенное снижение - до 67,2 пункта.

Цены на импортируемые в США товары в сентябре выросли всего на 0,1% относительно августа, когда показатель повысился на 0,6%. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 0,5%. Стоимость экспорта увеличилась на 0,7% в помесячном исчислении вместо ожидавшегося подъема на 0,5%. В августе показатель вырос на 1,1%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в понедельник. Инвесторы оценивают текущую статистику и ждут важных экономических данных из Китая, которые будут опубликованы в среду. Как ожидается, ВВП КНР в III квартале вырос на 4,4% в годовом выражении, что означает существенное замедление темпов подъема по сравнению с 6,3% во II квартале. Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему страны 789 млрд юаней ($108 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 500 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 289 млрд юаней. Это максимальный показатель с ноября 2020 года.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 2%. Объем промышленного производства в Японии в августе, согласно окончательным данным, снизился на 0,7% относительно предыдущего месяца. Таким образом, показатель снизился по итогам второго месяца подряд (в июле падение составляло 1,8%). Промпроизводство относительно августа прошлого года упало на 4,5%, что стало максимальным сокращением с апреля 2020 года. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК потерял 1,1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка опустился на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются утром в понедельник после заметного скачка по итогам пятницы и всей прошлой недели. Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $90,65 за баррель, что на 0,26% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты увеличились в цене на 5,7% - до $90,89 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,24% и составили $87,48 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на 5,8% - до $87,69 за баррель. За минувшую неделю котировки Brent выросли на 7,5%, WTI - на 5,9%.

Резкий скачок цен на нефть в пятницу был вызван растущими геополитическими рисками, сказал Лукман Отунуга из FXTM в интервью MarketWatch. "Растущая напряженность на Ближнем Востоке, который обеспечивает почти треть мировых поставок нефти, поддерживает цены на высоком уровне, а жесткие санкции США в отношении экспорта российской нефти усиливают повышательное давление", - отметил эксперт.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 октября снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,291 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,282 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,24% и составил 105,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,26%, поднявшись до 857,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+2,22%), "РЖД-001P-02R" (+1,32%), "Роснефть-002Р-03" (+1,14%) и "Почта России-001Р-10" (+0,81%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-0,37%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,22%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Якутская топливо-энергетическая компания" (ЯТЭК) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Компания установила ставки 1-6 купонов на уровне 15,35% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте 16,26% годовых. По займу предусмотрены квартальные купоны и оферта через 1,5 года.

ООО "Элемент лизинг" установило ставки 1-36-го купонов 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 15,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 16,65% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, еще 3,05% - в дату погашения облигаций. Сбор заявок на облигации прошел 13 октября. В ходе сбора заявок объем размещения выпуска был увеличен с "не менее 1 млрд рублей" до 2,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 18 октября. Облигации будут размещены в рамках программы бондов эмитента объемом 30 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в феврале 2018 года.

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" 19 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 05. Датой окончания размещения станет 180-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Компания установила ставки 1-12 ежемесячных купонов на уровне 16% годовых. Бонды предназначены для квалифицированных инвесторов.

ООО "ЛАЛ-1520" (ранее ООО "ГТЛК-1520") установило ставку 16-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 14,3% годовых. "ЛАЛ-1520" завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка на дату расчета + 1,3 процентного пункта, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 2,5% от номинала гасится каждый квартал. С учетом амортизации объем выпуска на текущий момент составляет 24,03 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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