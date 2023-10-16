Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост в начале текущей недели - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи обладает шансами на продолжение подъема в начале текущей недели, общий фон для российского рынка акций остается благоприятным, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Бумаги нефтегазового сектора продолжат выглядеть сильнее рынка. Положительный взгляд по "ЛУКОЙЛу", "Татнефти", привилегированным акциям "Транснефти", "Газпрома" и "НОВАТЭКа". Основной риск, который может помешать положительной динамике - сильное укрепление рубля в ближайшие недели, - указывает аналитик в обзоре. - На графике индекса Мосбиржи идет движение в сторону верхней границы широкого бокового коридора последних месяцев. В районе 3250-3290 пунктов проходит зона потенциального торможения волны роста. Она отделяет рынок от выхода из боковика и продолжения годового растущего тренда".

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