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Главная / Мнения аналитиков / Вероятно снижение доходностей длинных и среднесрочных ОФЗ на текущей неделе - ПСБ
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16 октября 2023 года 09:36
Вероятно снижение доходностей длинных и среднесрочных ОФЗ на текущей неделе - ПСБ
Вероятно снижение доходностей длинных и среднесрочных рублевых гособлигаций еще на 10-20 б.п. на текущей неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Котировки ОФЗ за неделю заметно скорректировались вверх на введении обязательной продажи валютной выручки и стабилизации рубля. Наибольшее снижение доходности наблюдалось на среднем участке кривой - доходность 3-летних госбумаг снизилась на 32 б.п. (до 12,26% годовых), 5-летних - на 20 б.п. (до 12,15% годовых). Снижение доходности коротких годовых облигаций было менее выраженным - до 12,54% (минус 14 б.п.). Считаем, что на коротком конце кривой ОФЗ потенциал снижения доходностей ограничен - котировки пока не учитывает высоко вероятное повышение ключевой ставки в октябре (ждем +100 б.п. до конца 2023 года) из-за сохранения проинфляционных рисков, - пишет эксперт в обзоре. - До конца текущего месяца потенциал укрепления рубля на налоговом периоде сохраняется, что позволяет рассчитывать на снижение доходности длинных и среднесрочных бумаг еще на 10-20 б.п. При этом стратегически не рекомендуем снижать долю флоатеров в облигационных портфелях, так как цикл повышения ставки пока не завершен. В этом ключе рекомендуем обратить внимание на размещение на текущей неделе выпуска МТС-Банк (А/А) с плавающим купоном (ориентир RUONIA+250 б.п.)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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