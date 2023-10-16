Возможен рост индекса Мосбиржи на торгах в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, попробует уйти вверх и протестировать на прочность диапазон 3200-3250 пунктов на торгах в понедельник, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Ввиду резко подорожавших нефти и газа, а также ожиданий поддерживающих новостей (дивидендных рекомендаций по "ЛУКОЙЛу", позитивных новостей от визита президента РФ В. Путина в КНР) ждем сохранение в начале недели интереса к "фишкам" нефтяных компаний. Надежды на стабилизацию рубля - могут локально оживить спрос и на ключевые бумаги внутренних секторов, в первую очередь в потребительском ("Магнит", X5 Retail Group) и финансовом (Сбербанк, ВТБ). О развитии роста и обновлении пиков года по индексу Мосбиржи нам говорить пока по-прежнему сложно из-за опасений по повышению ставки ЦБ РФ и неуверенности в отношении сохранения крепости рубля", - пишет аналитик в материале.

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