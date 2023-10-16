S&P 500 и Dow Jones выросли по итогам недели

Индексы США закрылись без единой динамики в пятницу. Фондовые индексы Азии снижаются в понедельник в ожидании данных о ВВП КНР. Цены на нефть слабо меняются утром в понедельник.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минусе торги в пятницу, а Dow Jones умеренно вырос. Dow Jones и S&P 500 выросли по итогам недели.

Dow Jones Industrial Average в пятницу повысился на 0,12% и составил 33670,29 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,5% - до 4327,78 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,23% и составил 13407,23 пункта.

За минувшую неделю Dow прибавил 0,8%, S&P 500 - 0,4%, а Nasdaq потерял 0,2%, по данным Dow Jones Market Data.

Инвесторы оценивали квартальные отчетности ведущих банков Уолл-стрит, статданные и ситуацию на Ближнем Востоке.

Рыночная стоимость JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) выросла на 1,5%. Крупнейший банк США по объему активов увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2023 года на 35%, выручку - на 22%, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Стоимость бумаг Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) поднялась на 3,1%. Банк увеличил чистую прибыль и выручку в июле-сентябре сильнее прогнозов рынка.

Банк Citigroup Inc. (SPB: C) в прошлом квартале также нарастил чистую прибыль и выручку активнее, чем того ожидали аналитики, однако капитализация банка сократилась на 0,2%.

Акции BlackRock (SPB: BLK) подешевели на 1,3%. Крупнейшая в мире инвестиционная компания по объему активов под управлением увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2023 года на 14%, а скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий экспертов.

Капитализация UnitedHealth Group (SPB: UNH) увеличилась на 2,6%. Компания, специализирующаяся на медицинском страховании и обслуживании, в третьем квартале нарастила выручку на 14,2%, сильнее прогнозов рынка.

Американский оператор сети дисконтных магазинов Dollar General (SPB: DG) пересмотрел прогноз финансовых показателей на 2023 финансовый год, а также объявил о возвращении Тодда Васоса на пост главного исполнительного директора. Цена бумаг компании подскочила на 9,2%.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 63 пунктов с 68,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал гораздо менее существенное снижение - до 67,2 пункта.

Цены на импортируемые в США товары в сентябре выросли всего на 0,1% относительно августа, когда показатель повысился на 0,6%. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 0,5%.

Стоимость экспорта увеличилась на 0,7% в помесячном исчислении вместо ожидавшегося подъема на 0,5%. В августе показатель вырос на 1,1%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в понедельник.

Инвесторы оценивают текущую статистику и ждут важных экономических данных из Китая, которые будут опубликованы в среду. Как ожидается, ВВП КНР в третьем квартале вырос на 4,4% в годовом выражении, что означает существенное замедление темпов подъема по сравнению с 6,3% во втором квартале, пишет Trading Economics

Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему страны 789 млрд юаней ($108 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%.

С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 500 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 289 млрд юаней. Это максимальный показатель с ноября 2020 года, отмечает MarketWatch.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

В число лидеров снижения среди компонентов Hang Seng входят акции фармацевтической Sinopharm Group Co., подешевевшие на 6,2%, оператора казино Galaxy Entertainment Group - на 3,2%, производителя компьютерной техники Lenovo - на 2,8%.

Также дешевеют бумаги ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 0,9%, интернет-фирмы Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,7%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 4,3%.

При этом дорожают бумаги нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 0,9% и 0,6% соответственно, производителя оптики и микроэлектроники Sunny Optical Technology Group Co. - на 2,9%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:33 МСК уменьшилось на 2,1%.

Объем промышленного производства в Японии в августе, согласно окончательным данным, снизился на 0,7% относительно предыдущего месяца. Таким образом, показатель снизился по итогам второго месяца подряд (в июле падение составляло 1,8%).

По предварительным оценкам, промпроизводство не изменилось в августе, и аналитики в среднем не прогнозировали пересмотра.

Промпроизводство относительно августа прошлого года упало на 4,5%, что стало максимальным сокращением с апреля 2020 года.

Наиболее существенное снижение показывают акции железнодорожного оператора Keio (-6,1%), интернет-магазина Mercari (-5,5%), технологических компаний Advantest (-4,9%) и Tokyo Electron (-3,8%).

В то же время котировки бумаг Ryohin Keikaku, владельца сети магазинов MUJI, взлетела на 8,8%. Компания ожидает в текущем фингоду, который завершится в августе 2024 года, роста чистой прибыли на 50% - до 33 млрд иен ($221 млн). Также ритейлер заявил о намерении открыть больше магазинов в Японии, Китае, Таиланде и Вьетнаме, при этом закрыв неприбыльные торговые точки в США и Европе.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК потерял 1,1%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизились на 1,6%, сталелитейной Posco - на 2,3%, авиакомпании Korean Air Lines - на 3,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка опустился на 0,6%. Лидерами снижения выступают акции технологических и финансовых компаний.

В том числе подешевели акции крупнейших банков страны: Commonwealth Bank (-0,3%), Westpac Banking (-0,8%), ANZ Group (-0,6%) и National Australia Bank (-0,7%).

Котировки бумаг Qantas Airways упали на 2,4% на новости об увольнении главы подразделения лояльности крупнейшего австралийского авиаперевозчика. За последние несколько месяцев свои посты покинули главный исполнительный директор и председатель правления компании.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,4% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в понедельник после роста по итогам пятницы и всей прошлой недели.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $90,92 за баррель, что на $0,03 (0,03%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты увеличились в цене на $4,89 (5,7%) - до $90,89 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,01 (0,01%) и составили $87,68 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на $4,78 (5,8%) - до $87,69 за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent выросли на 7,5%, WTI - на 5,9%.

Резкий скачок цен на нефть в пятницу был вызван растущими геополитическими рисками, сказал Лукман Отунуга из FXTM в интервью MarketWatch.

"Растущая напряженность на Ближнем Востоке, который обеспечивает почти треть мировых поставок нефти, поддерживает цены на высоком уровне, а жесткие санкции США в отношении экспорта российской нефти усиливают повышательное давление", - отметил эксперт.

В секторе Газа в результате ударов армии обороны Израиля погибли более 2,4 тыс. человек, в Израиле в результате атак ХАМАС - более 1,4 тыс., сообщили в воскресенье израильские СМИ. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 4 и составило 501 единиц. Число газовых установок снизилось на 1, до 117.