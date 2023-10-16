"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Domino''s Pizza

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций сети пиццерий Domino''s Pizza Inc., сообщается в обзоре аналитиков.

"Основными проблемами в текущем году стали ослабление спроса на доставку пиццы, рост зарплат персонала и расходов на ингредиенты. Бизнес Domino''s Pizza пострадал и от увеличения числа ресторанов, которые предлагают доставку. Операционная прибыль компании за 3К23 составила $4,18/акцию против $2,79 в 3К22, что выше консенсуса в $3,31. А вот выручка упала на 3,9% г/г (до $1,03 млрд), хотя рынок ожидал $1,05 млрд, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Мы понижаем прогноз прибыли эмитента на 2023 год до $13,7/акцию и подтверждаем оценку на 2024 год в размере $15/акцию. Не исключаем возможности повышения рекомендации до "покупать", если восстановятся сопоставимые продажи, снизятся цены на сырье или ослабнет дефицит рабочей силы".

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