Рубль немного снижается относительно доллара и юаня в условиях неопределенного внешнего фона

Москва. 16 октября. Доллар США и юань умеренно подрастают на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль немного снижается в условиях неопределенного внешнего фона, а также ожидания начала работы указа президента об обязательной продаже выручки рядом экспортеров.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,4775 руб./$1 (+23,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 17 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,5 коп. - до 13,315 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается в условиях отсутствия четких сигналов с мировых рынков: нефть чуть заметно растет, в то же время фондовые рынки меняются разнонаправленно, в основном снижаясь. Также инвесторы внутреннего валютного рынка продолжают изучать решение властей РФ ввести для ряда крупнейших экспортеров обязательную продажу валютной выручки. С 16 октября, согласно утвержденному в пятницу порядку, отдельные российские компании в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.

Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Утвержденный указом президента список экспортеров, в который вошли 43 группы компаний, не раскрывается.

Курс рубля в последнее время стал слабее значений, оптимальных для федерального бюджета РФ, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами в пятницу по итогам саммита СНГ в Бишкеке. Он также отметил, что указ о продаже выручки стал плодом компромисса между позициями правительства, ЦБ и кремлевской администрации, за эффектом от его реализации нужно наблюдать, но определенную роль в стабилизации рынка эта мера сыграет.

"Посмотрим, как будет работать этот инструмент, но это результат работы правительства, администрации президента и Центрального банка. Подписанный мною указ - это результат совместной работы. Разные подходу к решению этой проблемы есть. Проблема существует, связана она с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего, потоков, связанных с валютой", - сказал президент.

При этом ЦБ РФ по-прежнему считает, что расширение валютных ограничений, хотя краткосрочно и позволяет снизить курсовую волатильность, несет дополнительные риски.

Кроме того, инвесторы будут оценивать заявления Путина, который 17 октября примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае. Ожидается, что он и председатель КНР Си Цзиньпин проведут личные переговоры.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $90,97 за баррель, что на 0,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,76 за баррель, что на 0,09% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минусе торги в пятницу, а Dow Jones умеренно вырос. Dow Jones и S&P 500 выросли по итогам недели. Инвесторы оценивали квартальные отчетности ведущих банков Уолл-стрит, статданные и ситуацию на Ближнем Востоке.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 1,87%, китайский CSI300 снижается на 0,69%, гонконгский Hang Seng - на 0,38%, южнокорейский Kospi - на 1,24%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,35%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,22%.