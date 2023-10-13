Рынок акций РФ в пятницу превысил 3190п по индексу Мосбиржи и закрыл неделю в "плюсе" вместе с нефтью, раллировала "Астра"

Москва. 13 октября. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за подорожавшей нефтью (Brent поднялась к $89,5 за баррель) из-за очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс Мосбиржи по итогам торгов превысил 3190 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний и экспортеров; во "втором эшелоне" раллировали на дебютных торгах после размещения акции "Группы Астра" (+40% к цене IPO).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3192,33 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1034,11 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 97,26 рубля (-0,17 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,5-4,8% на фоне падения доллара на 3,15 рубля.

Подорожали в пятницу расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+4%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%, до 7193 рублей - максимум с ноября 2021 года), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в конце недели сохранил оптимистичный настрой, индекс Мосбиржи почти дотянулся до 3200 пунктов. Рубль, несмотря на попытки укрепления, остается слабым, в то время как цены на нефть Brent, подогреваемые рисками эскалации ближневосточного конфликта, устремились к $90 за баррель. Фактор пятницы сдерживал активность покупателей.

Внешний фон остается противоречивым. В ближайшее время участники торгов продолжат следить за сырьевыми ценами, курсом рубля, геополитикой, сигналами регуляторов, а также за ключевыми событиями и статданными. В понедельник станет известно сальдо торгового баланса еврозоны за август.

При сохранении текущей конъюнктуры в начале следующей торговой пятидневки есть шанс на продолжение роста и выхода индекса Мосбиржи на рубежи выше 3200 пунктов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 октября - 3100-3225 пунктов, считает Бахтин.

Портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко также полагает, что рост рублевого индекса Мосбиржи поддерживала нефть. Особенно сильное влияние наблюдалось в конце недели, когда котировки Brent поднимались к $90 за баррель. Волатильность на товарном рынке объясняется геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Драйвером роста российского рынка остается нефтегазовый сектор, получивший обратно 100%-ный коэффициент по топливному демпферу в условиях роста цен на нефть на международном рынке.

"На следующей неделе рост российского рынка, полагаем, продолжится. Геополитические факторы, скорее всего, будут оказывать влияние на товарные рынки, котировки на "черное золото" могут подняться выше $90 за баррель", - считает Власенко.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, рынок акций РФ завершает неделю в "плюсе" на фоне активного восстановления цен на нефть, а также благоприятной динамики на глобальных рынках. В течение недели наблюдалось локальное падение рынка акций РФ из-за резкого укрепления рубля, однако просадка достаточно быстро была выкуплена.

Акции "ЛУКОЙЛа" вернулись к уровням осени 2021 года - помимо высоких цен на нефть, драйвером роста выступил ожидаемый выкуп бумаг у нерезидентов с дисконтом. На следующей неделе в фокусе внимания будут данные по производственной инфляции в России.

На внешних рынках котировки акций поддержал ряд заявлений со стороны отдельных представителей ФРС США, которые дали надежду инвесторам на то, что в дальнейшем ставка подниматься не будет, но будет оставаться в текущем коридоре. На этом фоне аппетит к риску у инвесторов на неделе вырос, и рынок акций показал рост. На следующей неделе выйдет блок макростатистики (розничные продажи, данные со вторичного и первичного рынка недвижимости), также состоятся выступления ряда представителей Федрезерва, напомнил Кравченко.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, указ об обязательной репатриации валютной выручки отдельных экспортеров и ее продаже на российском рынке является среднесрочным фактором поддержки рубля. Властям пришлось также ввести обязанность для экспортеров предоставлять ЦБ РФ и Росмониторингу планы по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Срок репатриации пока установлен до апреля следующего года (возможно, он будет продлен), однако неизвестно, какую долю выручки экспортеры будут обязаны продавать, что является ключевым вопросом.

Негатив в том, что искусственное вмешательство в курс валют всегда приводит к негативным последствиям в долгосрочном плане. Поэтому есть надежда, что сроком в 6 месяцев все ограничится и спекулятивная атака на рубль будет отбита, отмечает Абелев.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на следующей неделе рублевому индексу Мосбиржи может вновь не хватить масштабных драйверов движения для выхода из диапазона 3100-3200 пунктов. Индекс РТС, тем временем, получит импульс к повышению в случае дальнейшего укрепления рубля.

В корпоративном календаре ближайших дней стоит отметить публикацию финансовых и операционных результатов X5 Retail (MOEX: FIVE) Group за III квартал и 9 месяцев 2023 года, финансовые результаты ТГК-14 за III квартал по РСБУ, закрытие реестра акционеров "АЛРОСА" за I полугодие 2023 года с дивидендами 3,77 руб. на акцию (доходность 4,9%), совет директоров "ВУШ Холдинга" (MOEX: WUSH) по дивидендам, напомнила аналитик.

В остальном рынок продолжит реагировать на общеэкономические изменения и может переключиться на ожидания промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года, которые на основании предыдущей истории выплат, заявлений самих компаний и их фундаментальных показателей могли бы объявить "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть", "Татнефть", "Газпром нефть", "ФосАгро" (MOEX: PHOR), ТМК, "Новабев Групп" (MOEX: BELU) (Белуга), "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE), "Инарктика" (MOEX: AQUA), считает Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,3%), просели Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,4-1,6%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,4-0,1% во главе с Nasdaq, подрос на 0,1% Dow).

Объем китайского экспорта в сентябре снизился на 6,2% в годовом выражении - до $299,13 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 7,6%. В августе показатель упал на 8,8%.

Снижение китайского экспорта продолжается уже пять месяцев подряд, однако в сентябре его темпы были самыми слабыми за этот период. Это может свидетельствовать о постепенной стабилизации экономики КНР благодаря серии стимулов.

Потребительские цены во Франции в сентябре выросли на 5,7%, ожидался подъем на 5,6%.

На нефтяном рынке цены в пятницу растут и завершают неделю в "плюсе" на фоне очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $89,49 за баррель (+4,1% и +0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $86,36 за баррель (+4,2% и -0,7% в четверг).

Израильские военные призвали жителей северной части сектора Газа переместиться на юг анклава "ради своей собственной безопасности и безопасности своих семей". Эвакуация может затронуть около 1,1 млн палестинцев, или половину всех жителей.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан намекнул, что боевики движения "Хезболла" могут открыть второй фронт в случае продолжения осады сектора Газа и атак со стороны Израиля.

С начала этой недели Brent подорожала на 5,9% в связи с опасениями сокращения поставок с Ближнего Востока в результате обострения конфликта в регионе вслед за атакой ХАМАС на Израиль.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже раллировали на дебютных торгах акции "Группы Астра" (головная структура одноименной группы IT-компаний, занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) - бумаги подскочили на 40% к цене первичного размещения (до 466,2 рубля за штуку).

В рамках IPO "Группа Астра" (MOEX: ASTR) предложила 10,5 млн акций, что эквивалентно 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 333 рублей за бумагу, что является верхней границей ранее установленного ценового коридора 300-333 рубля. По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составила 5%. Бумаги включены в котировальный список второго уровня (торговый код - ASTR).

Также выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+21,6%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+7,4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+6,5%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+5,3%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+4,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+3,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3%).

Подешевели акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (-2,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,9%, до 0,5896 рубля), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ) ) (-1,8%).

Акционеры ПАО "ОГК-2" одобрили допэмиссию 48,3 млрд акций номинальной стоимостью 17,5 млрд руб. (0,3627 руб. за акцию), сообщила компания по итогам внеочередного собрания. Акции будут размещены по закрытой подписке. Размещение предлагается в пользу ООО "ГЭХ Инжиниринг", говорится в сообщении.

Допэмиссия будет оплачена денежными средствами или путем зачета денежных требований к ПАО "ОГК-2". Цена размещения дополнительных акций будет определена советом директоров не позднее начала допэмиссии.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 50,28 млрд рублей (из них 10,48 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,49 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,14 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).