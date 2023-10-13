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13 октября 2023 года 19:51

Рубль в пятницу умеренно подрос к основным валютам на фоне новостей относительно обязательной продажи валютной выручки

Москва. 13 октября. Доллар США, китайский юань и евро умеренно подешевели на Московской бирже по итогам пятницы. Рубль умеренно укрепился к бивалютной корзине на фоне активного роста цен на нефть и новостей об обязательной продаже выручки для крупных экспортеров.

Курс доллара США составил 97,24 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,17 руб./EUR1, подешевев на 64 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,11 копейки, до 99,46 руб. Курс китайского юаня снизился на 1 копейку, до 13,3 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрос к доллару, евро и китайскому юаню на фоне активно подорожавшей нефти и продолжая отыгрывать решение властей РФ ввести для ряда крупнейших экспортеров обязательную продажу валютной выручки и новости на эту тему. Российские власти в среду вечером объявили о введении для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода обязательства продажи валютной выручки на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать курс рубля.

Правительство РФ утвердило в пятницу порядок и объемы обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами, подпадающими под действие подписанного на этой неделе президентского указа.

Как пояснили журналистам в аппарате правительства, постановлением правительства установлено, что отдельные российские экспортеры, начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.

Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Утвержденный указом президента список экспортеров, в который вошли 43 группы компаний, не раскрывается.

Курс рубля в последнее время стал слабее значений, оптимальных для федерального бюджета РФ, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами в пятницу по итогам саммита СНГ в Бишкеке.

"Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже (то есть более крепкий по отношению к доллару - ИФ). Если бы все было нормально, и указа бы не было", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о влиянии на курс вышедшего на днях указа об обязательной продаже валютной выручки рядом российских экспортеров, и стоит ли привыкать к курсу в районе 100 рублей за доллар.

Указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки рядом крупнейших российских экспортеров, подписанный президентом РФ на этой неделе, стал плодом компромисса между позициями правительства, ЦБ и кремлевской администрации, за эффектом от его реализации нужно наблюдать, но определенную роль в стабилизации рынка эта мера сыграет, кроме того, сообщил также президент РФ.

"Посмотрим, как будет работать этот инструмент, но это результат работы правительства, администрации президента и Центрального банка. Подписанный мною указ - это результат совместной работы. Разные подходу к решению этой проблемы есть. Проблема существует, связана она с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего, потоков, связанных с валютой", - сказал президент.

ЦБ РФ по-прежнему считает, что расширение валютных ограничений, хотя краткосрочно и позволяет снизить курсовую волатильность, несет дополнительные риски.

"Возможно, какие-то из мер, связанных с ограничением движения капитала, способны в какой-то мере сгладить краткосрочную волатильность обменного курса. Но надо помнить, что при этом они могут осложнять внешнеэкономическую деятельность. Такие меры и в нормальных условиях обременительны для бизнеса, а сейчас потенциально могут создавать дополнительные риски: бесперебойности импортных поставок, скорости проведения расчетов и т.д.", - сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Указ, вводящий обязательную продажу валютной выручки, подписанный на этой неделе, распространяется на ограниченный круг компаний и носит временный характер. Это позволит минимизировать побочные эффекты и даст возможность по истечении срока действия оценить эффективность этой меры", - заявил Заботкин.

Он подчеркнул, что устойчивый уровень обменного курса определяют фундаментальные факторы - экспортные возможности и как с ними соотносится спрос на импорт, а также привлекательность рубля как средства сбережения.

Банк России на октябрьском заседании совета директоров оценит целесообразность дальнейшего повышения ставки, рассмотрит широкий круг альтернатив, кроме того, сообщил Заботкин.

"Мы будем оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки. Я думаю, что круг альтернатив, который будет рассматриваться, довольно широк", - заявил зампред. "Мы получим еще довольно много дополнительных данных, поэтому сейчас я бы не выделял конкретные альтернативы", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли рассмотрены варианты от сохранения ставки до повышения разными шагами.

Заботкин подчеркнул, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, что является существенной частью аргументации при принятии решения по ставке.

ЦБ, повысив ключевую ставку в сентябре на 100 базисных пунктов - до 13%, заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

Эффект переноса произошедшего ранее ослабления рубля в цены продолжил активно реализовываться в силу сохранения высокого уровня потребительского спроса, говорится в комментарии Банка России по инфляции. "Это нашло отражение в увеличении цен на зарубежный туризм, а также на товары, зависимые от курса: легковые автомобили, нефтепродукты, электронику, фрукты", - подчеркивает ЦБ.

Курс рубля по отношению к трем основным торгуемым валютам в сентябре изменился менее существенно, чем в предыдущие месяцы, отмечает регулятор. Среднемесячный курс снизился на 1,4% к доллару США и на 0,8% к китайскому юаню, а к евро укрепился на 0,7%.

Потребительские цены в сентябре выросли на 0,87% после роста на 0,28% в августе. С поправкой на сезонность месячный прирост цен ускорился до 1,14% с 0,75% в августе. В среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,96% (с сезонной очисткой), что в годовом выражении соответствует 12,1%. "Это выше темпа роста цен, наблюдавшегося в конце 2021 - начале 2022 годов", - подчеркивает ЦБ.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2023 года ускорилась до 6,0% с 5,15% на конец августа.

В ближайшие месяцы годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, продолжит повышаться. "Предпринимаемое Банком России ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия", - отмечает регулятор.

Инфляция в 2023 году складывается около верхней границы сентябрьского прогноза в 6,0-7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Котировки нефти продолжают расти вечером в пятницу на фоне очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК в пятницу составляет $89,72 за баррель, что на 4,33% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 4,46%, до $86,64 за баррель.

Армия обороны Израиля опубликовала в соцсети X (бывшая Twitter) заявление, согласно которому жителям северной части сектора Газа рекомендуется переместиться на юг анклава "ради своей собственной безопасности и безопасности своих семей ".

Вместе с тем Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году в сторону повышения и теперь ожидает, что он вырастет на 2,254 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 2,243 млн б/с, как сообщалось ранее.

ОПЕК, в свою очередь, прогнозирует увеличение спроса на нефть на 2,44 млн б/с в 2023 году и на 2,25 млн б/с в 2024 году.

Переориентация поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона позволила снизить дисконт Urals к Brent до $11-12/барр., однако потенциал дальнейшего сокращения этого показателя уменьшается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Business FM.

Он напомнил, что в начале года данный дисконт составлял $35-38/барр., поскольку на рынке присутствовали неопределенность и страх по отношению к покупке российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, сказался рост ставок на фрахт и страхование.

Вице-премьер полагает, что и дальше возможно снижение: "Потенциал остался небольшой по снижению дисконта, долларов пять".

Новак отметил, что понижательная динамика связана с уменьшением рисков, связанных с поставками российской нефти. Сокращение дисконта, по его словам, обусловлено стабилизацией экспорта, особенно в Азиатско-Тихоокеанский регион, а также большой конкуренции за нефть на мировом рынке.

"Российский рубль сегодня показывает довольно непривычную для пятницы картину укрепления. С полудня доллар опустился на 50 копеек и завершил торги ниже 97,5 рублей. Участники рынка пока не понимают, как отразится указ, вводящий контроль за движением капитала на рубль. Однако в краткосрочной перспективе рубль может продолжать получать поддержку", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль поначалу торгов пятницы активно дешевел: доллар приблизился к вчерашней вершине 98 руб., однако вскоре российская валюта стала быстро возвращать утраченные позиции, выйдя в умеренный плюс. Обязательная продажа экспортной выручки пока вряд ли может оказывать непосредственную поддержку рублю, разве что психологическую, охлаждая спекулятивный спрос на иностранную валюту и стимулируя ее продажу участниками, не подпадающими под эту меру. Решение принято недавно, вероятно какой-то период будет необходим для налаживания соответствующей административной инфраструктуры. Это обусловлено объявленным в рамках данной нормы валютного контроля введением специальных должностных лиц, представителей государства в компаниях, которые будут следить за ее соблюдением", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта на неделе значительно укрепилась. Рубль прибавил более 3%, до 97 по отношению к доллару США. Это произошло после того, как президент РФ подписал указ о реализации валютной выручки рядом экспортеров на российском валютном рынке сроком на шесть месяцев. Между тем, у рубля есть и другие факторы поддержки, которые в совокупности могут повлиять на дальнейшее укрепление: жесткая монетарная политика ЦБ и относительно дорогая нефть. Плюс сохраняется вероятность дальнейшего ее роста. Однако стоит отметить, что вероятность повышения ключевой процентной ставки на ближайшем заседании снизится, если текущие меры в совокупности все-таки развернут национальную валюту в сторону устойчивого роста", - подчеркивает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 31,27 копейки, до 97,3075 руб./$1, и уменьшил курс евро на 48,27 копейки, до 102,5523 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу вырос на 30,1 копейки по отношению к четвергу и составил 97,318 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 26,1 копейки и составил 97,3294 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 298,361 млн, из которых $376,635 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $921,726 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 41,71 копейки, до 102,582 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 50,31 копейки, до 102,5312 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR529,751 млн, из которых EUR195,196 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR334,555 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка разнонаправленно изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 октября поднялась на 31 базисный пункт - до 13,0% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 3 базисных пункта - до 12,55% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 10,9% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 9,22% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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