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13 октября 2023 года 19:00
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций JPMorgan до $159
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций JPMorgan Chase & Co. со $156 до $159 за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алины Попковой. "Результаты JPMorgan за III квартал превзошли ожидания, несмотря на поквартальное сокращение прибыли из-за меньшего вклада в этот результат процентной маржи, - отмечает эксперт. - Более умеренный, чем ожидалось, рост просроченных платежей позволил замедлить увеличение резервов под кредитные убытки. Вместе с тем за счет роста остатков по кредитам во всех ключевых сегментах менеджмент улучшил прогноз процентной прибыли на конец года. В целом JPMorgan продемонстрировал устойчивые результаты за счет более высокого, чем ожидалось, качества и объема кредитного портфеля. Но с учетом отложенного эффекта от роста процентных ставок мы прогнозируем дальнейшее сокращение объема депозитов и замедление кредитования. В следующем году это приведет к нормализации процентной прибыли и снижению чистой выручки примерно на 2-3% после рекордных показателей 2022 года". JPMorgan Chase - один из ведущих международных финансовых холдингов, крупнейший банк США по величине активов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-JPMORGAN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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