Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на отскок UST

Москва. 13 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивную ценовую коррекцию американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом цены US Treasuries, заметно упавшие в начале октября, перешли к позитивной коррекции на фоне ряда "голубиных" заявлений представителей американского Центробанка.

Процентные ставки 10-летних и 30-летних US Treasuries в начале месяца поднимались до 16-летних максимумов, но 10 октября они снизились в рамках коррекции (в понедельник торги американскими гособлигациями не проводились в связи с праздничным днем в США). Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, шансы на ее сохранение на текущем уровне по итогам заседания 31 октября - 1 ноября оцениваются трейдерами в 88%, а вероятность ее подъема на 25 базисных пунктов в декабре - в 28% против 40% неделей ранее.

Зампредседателя Федрезерва Филип Джефферсон заявил, что рассматривает недавний подъем процентных ставок казначейских облигаций США как дополнительный фактор, который будет сдерживать экономическую активность в стране. В связи с этим, по его словам, американский ЦБ имеет возможность "действовать осторожно" при оценке необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и его степени. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан, в свою очередь, заявила, что подъем доходностей US Treasuries может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставки Федрезерва.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели продолжили колебаться в боковом диапазоне, несмотря на сохранение позитивных настроений на рынке базовых активов. Федрезерв, скорее всего, сможет вернуть инфляцию в стране на целевой уровень в 2%, не допустив при этом рецессии, заявил глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. "Мы думаем, что движемся по пути к "мягкой посадке", - сказал он во время мероприятия в Северной Дакоте. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик тем временем отметил во вторник, что у американского ЦБ нет необходимости продолжать подъем процентной ставки. Денежно-кредитная политика ФРС в ее нынешнем состоянии является как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в США к целевым 2%, сказал он в ходе выступления на мероприятии Ассоциации американских банкиров.

Кроме того, рынок базовых активов оценивал статистику цен производителей (индекс PPI), которые в сентябре увеличились в Штатах на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Согласно пересмотренным данным, в августе индекс PPI вырос на 2%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем индикатора в сентябре на 1,6%.

В четверг котировки отечественных евробондов вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на некоторое снижение цен американских казначейских обязательств на фоне сохраняющихся опасений сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС в течение продолжительного времени.

Глобальные инвесторы оценивали новую порцию опубликованных статданных по экономике США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе. Консенсус-прогноз предполагал замедление показателя до 3,6%. Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. В помесячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка. Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 209 тыс., не изменившись по сравнению с пересмотренными данными предыдущей недели. Эксперты ожидали повышения показателя до 210 тыс.

Также инвесторы оценивали протокол сентябрьского заседания Федрезерва. Руководители ФРС отметили "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике. При этом все члены руководства центробанка сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

Тем временем член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман считает, что Федрезерву, возможно, придется поднять базовую процентную ставку еще выше. Она отметила прогресс в сдерживании инфляции, которого уже добилась ФРС. "Однако инфляция по-прежнему существенно выше целевого показателя Федрезерва в 2%. Потребительские расходы остаются сильными, как и рынок труда", - заявила Боуман. "Это позволяет предположить, что Федрезерву нужно будет поднять ставку еще выше и сохранять ее на уровне, ограничивающем экономическую активность, в течение некоторого времени, чтобы добиться цели по инфляции", - говорится в заявлении Боуман, опубликованном на сайте ФРС.

В последний день недели котировки US Treasuries вновь вернулись на траекторию восстановительного роста, в то время как сектор отечественных евробондов по-прежнему пребывал в безыдейном состоянии. Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 63 пунктов с 68,1 пункта месяцем ранее, говорилось в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал гораздо менее существенное снижение - до 67,2 пункта. Цены на импортируемые в США товары в сентябре выросли всего на 0,1% относительно августа, когда показатель повысился на 0,6% (аналитики ожидали роста на 0,5%). Стоимость экспорта увеличилась на 0,7% в помесячном исчислении вместо ожидавшегося подъема на 0,5%. В августе показатель вырос на 1,1%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 63,78% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 9,77% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене за неделю всего на 0,02% - до 67,26% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, до 9,02% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 20 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости за пять дней 0,03%, подорожав до 34,68% от номинала (его доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 15,58% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,3% - до 55,47% от номинала (их доходность увеличилась на 35 базисных пунктов и составила 30,37% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за пять дней на 0,35% - до 53,73% от номинала (доходность не изменилась и составила 23,36% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 0,1%, подешевев до 49,95% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов, составив 19,04% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,02%, составив 65,35% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.