Устойчивое укрепление рубля понизит вероятность повышения ставки на октябрьском заседании ЦБ - УК "Первая"

Устойчивое укрепление рубля понизит вероятность повышения ключевой ставки на октябрьском заседании ЦБ, полагает эксперт УК "Первая" Антон Кравченко.

"Российская валюта на неделе значительно укрепилась, - отмечает аналитик. - Это произошло после того, как Президент РФ подписал указ о реализации валютной выручки рядом экспортеров на российском валютном рынке сроком на шесть месяцев. Между тем, у рубля есть и другие факторы поддержки, которые в совокупности могут повлиять на дальнейшее укрепление: жесткая монетарная политика ЦБ и относительно дорогая нефть. Плюс сохраняется вероятность дальнейшего ее роста. Однако стоит отметить, что вероятность повышения ключевой процентной ставки на ближайшем заседании снизится, если текущие меры в совокупности все-таки развернут национальную валюту в сторону устойчивого роста".

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