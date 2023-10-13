Принятые Минфином и ЦБ меры позволят рублю укрепиться на горизонте 12 месяцев - "БКС МИ"

Принятые Минфином и ЦБ меры монетарного и немонетарного характера позволят рублю укрепиться на горизонте 12 месяцев, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Волатильность рубля значительно усилилась в 3К23 из-за ухудшения фундаментальных факторов в первую очередь перегрева экономики РФ, - пишут эксперты. - Обесценение рубля спровоцировало принятие ряда мер монетарного и немонетарного характера для поддержки курса и охлаждения экономики (трехкратное повышение ключевой ставки, приостановка валютных покупок Минфина, начало валютных продаж ЦБ). Мы ожидаем, что принятые меры замедлят экономическую активность и снизят импорт. Это позволит рублю укрепиться на горизонте 12 месяцев. Учитывая высокий уровень неопределенности из-за геополитики, мы также подготовили альтернативный прогноз, основанный на значительном снижении цены на Urals. В рамках этого прогноза рубль будет ослабевать по отношению к большинству мировых валют на протяжении 2024 года".

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