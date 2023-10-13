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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" рекомендует покупать акции General Mills с целью $80
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13 октября 2023 года 17:31
"БКС МИ" рекомендует покупать акции General Mills с целью $80
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции General Mills Inc. с целевой ценой $80 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "General Mills - один из лидеров рынка фасованных продуктов питания. Компания продвигает крупнейшие бренды за счет промо-акций и инноваций, что способствует дальнейшему росту и повышению доходности акционеров. Также она растет за счет приобретения активов. Менеджмент установил контроль над расходами и повысил рентабельность через внедрение комплексной программы. General Mills разработала линейку разнообразной продукции для покупателей, которые ищут более здоровые альтернативы питания. Компания получает больший процент выручки по новым продуктам. Разделение бизнеса Kellogg также может стать неплохой возможностью наращивания рыночной доли для General Mills, особенно в сегменте готовых каш", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-GENERAL/MILLS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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