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13 октября 2023 года 15:40

Рубль днем умеренно подрастает к основным валютам на фоне роста цен на нефть

Москва. 13 октября. Доллар США, китайский юань и евро умеренно дешевеют на Московской бирже днем в пятницу. Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне активного роста цен на нефть, продолжая отыгрывать решение об обязательной продаже выручки для крупных экспортеров.

Курс доллара США составил 97,31 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,36 руб./EUR1, подешевев на 45,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,21 копейки, до 99,58 руб. Курс китайского юаня снизился на 0,3 копейки, до 13,3 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне повышения цен на нефть, продолжая отыгрывать решение властей РФ ввести для ряда крупнейших экспортеров обязательную продажу валютной выручки. Российские власти в среду вечером объявили о введении для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода обязательства продажи валютной выручки на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать курс рубля.

Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" подписал президент Владимир Путин. В перечень вошли 43 группы компаний, "относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства".

ЦБ РФ по-прежнему считает, что расширение валютных ограничений, хотя краткосрочно и позволяет снизить курсовую волатильность, несет дополнительные риски.

"Возможно, какие-то из мер, связанных с ограничением движения капитала, способны в какой-то мере сгладить краткосрочную волатильность обменного курса. Но надо помнить, что при этом они могут осложнять внешнеэкономическую деятельность. Такие меры и в нормальных условиях обременительны для бизнеса, а сейчас потенциально могут создавать дополнительные риски: бесперебойности импортных поставок, скорости проведения расчетов и т.д.", - сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Указ, вводящий обязательную продажу валютной выручки, подписанный на этой неделе, распространяется на ограниченный круг компаний и носит временный характер. Это позволит минимизировать побочные эффекты и даст возможность по истечении срока действия оценить эффективность этой меры", - заявил Заботкин.

Он подчеркнул, что устойчивый уровень обменного курса определяют фундаментальные факторы - экспортные возможности и как с ними соотносится спрос на импорт, а также привлекательность рубля как средства сбережения.

Банк России на октябрьском заседании совета директоров оценит целесообразность дальнейшего повышения ставки, рассмотрит широкий круг альтернатив, кроме того, сообщил Заботкин.

"Мы будем оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки. Я думаю, что круг альтернатив, который будет рассматриваться, довольно широк", - заявил зампред. "Мы получим еще довольно много дополнительных данных, поэтому сейчас я бы не выделял конкретные альтернативы", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли рассмотрены варианты от сохранения ставки до повышения разными шагами.

Заботкин подчеркнул, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, что является существенной частью аргументации при принятии решения по ставке.

ЦБ, повысив ключевую ставку в сентябре на 100 базисных пунктов - до 13%, заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

Обязательная продажа валютной выручки позволит временно стабилизировать рынок, считают аналитики Райффайзенбанка.

"После объявления в среду вечером о подписании Указа об обязательной продаже валютной выручки отдельными компаниями, рубль начал искать новое локальное равновесие вблизи 97 руб./$1. На наш взгляд, необходимость такой меры во многом продиктована понизившейся ликвидностью валютного рынка. Ее цель - снижение волатильности курса рубля и сокращение лага в реакции курса на поступление валютной выручки", - пишут эксперты банка.

Количественный эффект на укрепление рубля от введения Указа, по мнению аналитиков, будет сложно оценить и "отделить" от поддержки со стороны фундаментальных факторов.

"Так, в четверг ЦБ раскрыл статистику по внешней торговле за 8М (в рамках этих публикаций уточняются результаты за последние 1-2 года), и, по нашим оценкам, с исключением сезонности сальдо торгового баланса перешло к расширению в августе, - подчеркивается в комментарии. - Более того, по предварительным данным за сентябрь, ситуация продолжила улучшаться. На наш взгляд, с ожидаемой нами коррекцией импорта и при умеренно позитивной динамике экспорта, валютный рынок может стабилизироваться в среднесрочной перспективе без мер валютного контроля, но на это понадобится время".

Возможно некоторое снижение волатильности торгов на валютном рынке в пятницу и возобновление отката доллара США ввиду превалирующих шансов на укрепление рубля с переходом в нижнюю часть текущего целевого диапазона с границами 95-98,5 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Валютный рынок в четверг активно отыгрывал решение о введении обязательной продажи валютной выручки рядом крупных экспортеров, способное в скором времени привести к увеличению предложения и укрепить позиции рубля. (. . .) Объемы торгов вчера, что вполне естественно, также выросли - парой "доллар-рубль" с поставкой "завтра" наторговали на $1,5 млрд, это максимум с 14 сентября. Объемы торгов в юане выросли до максимумов с середины августа, периода повышенной волатильности, обусловленной резким повышением ключевой ставки и первых проявлений озабоченности властей ситуацией с курсом рубля. В пятницу утром доллар умеренно подрастал, пытаясь на малоликвидном утреннем рынке инерционно вернуться к отметке 98 руб. Мы склонны ждать некоторого снижения волатильности на валютном рынке в последний день недели и возобновления отката американской валюты, ввиду превалирующих рисков укрепления рубля, с переходом в нижнюю часть нашего текущего целевого диапазона 95-98,5 руб./$1", - отмечает эксперт.

Цены на нефть ускорили рост днем в пятницу на новостях с Ближнего Востока. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК в пятницу составляет $89,55 за баррель, что на 4,13% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 4,19%, до $86,34 за баррель.

Армия обороны Израиля опубликовала в соцсети X (бывшая Twitter) заявление, согласно которому жителям северной части сектора Газа рекомендуется переместиться на юг анклава "ради своей собственной безопасности и безопасности своих семей ".

Вместе с тем Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году в сторону повышения и теперь ожидает, что он вырастет на 2,254 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 2,243 млн б/с, как сообщалось ранее.

ОПЕК, в свою очередь, прогнозирует увеличение спроса на нефть на 2,44 млн б/с в 2023 году и на 2,25 млн б/с в 2024 году.

Переориентация поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона позволила снизить дисконт Urals к Brent до $11-12/барр., однако потенциал дальнейшего сокращения этого показателя уменьшается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Business FM.

Он напомнил, что в начале года данный дисконт составлял $35-38/барр., поскольку на рынке присутствовали неопределенность и страх по отношению к покупке российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, сказался рост ставок на фрахт и страхование.

Вице-премьер полагает, что и дальше возможно снижение: "Потенциал остался небольшой по снижению дисконта, долларов пять".

Новак отметил, что понижательная динамика связана с уменьшением рисков, связанных с поставками российской нефти. Сокращение дисконта, по его словам, обусловлено стабилизацией экспорта, особенно в Азиатско-Тихоокеанский регион, а также большой конкуренции за нефть на мировом рынке.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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