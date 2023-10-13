Цена акций Delta Air Lines может продолжить снижение в пятницу - Инвестбанк Синара

Котировки акций Delta Air Lines могут продолжить снижение на торгах в пятницу, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Чистая прибыль компании в 3К23 составила $2,03 на акцию, превзойдя консенсус-прогноз в $1,95. В 4К23 эмитент повысил ориентир по темпам роста выручки с 17-20% до 20%. Прогноз авиакомпании по чистой прибыли был, напротив, снижен на 5,7% - с $6-7 на акцию до $6-6,25. Акции Delta Air в четверг потеряли в стоимости 2%, что, на наш взгляд, не в полной мере отражает негативный характер прогноза по прибыли на 4К23; ожидаем дальнейшее снижение котировок", - пишут эксперты в комментарии.

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