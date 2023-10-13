Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций General Motors

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций General Motors, сообщается в обзоре аналитиков.

"Масштабы забастовки, организованной профсоюзом United Auto Workers, увеличиваются: присоединился крупный завод Ford Motor в Луисвилле. Мы считаем, что в случае роста забастовок работников автопредприятий и достижения договоренностей на условиях профсоюза General Motors может потерять возможность инвестировать в развитие бизнеса электромобилей или беспилотных технологий Cruise и утратить до 10% выручки к 2026 году. Расцениваем новость как умеренно негативную", - отмечает эксперт Ирина Фомкина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.