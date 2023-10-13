Индексу Hang Seng нужны новые драйверы для роста - БКС Экспресс

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в целом пока обладает шансами на возобновление роста, но для этого необходимы новые драйверы; если они не появятся в ближайшее время, то бенчмарк может продолжить снижение, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского.

Аналитик также отмечает, что на в понедельник, 16 октября, станет известна динамика прямых иностранных инвестиций за сентябрь;, в среду, 18 октября, выйдут данные о ВВП страны за III квартал (ожидается рост 4,4% г/г); также станут известны объемы промышленного производства, розничные продажи, инвестиции в основной капитал и уровень безработицы (все данные за сентябрь).

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