Участие в размещении бондов МТС-банка интересно на фоне ужесточения ДКП ЦБР - "КИТ Финанс Брокер"

Участие в размещении 3-летних облигаций МТС-банка серий 001P-03 интересно на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"17 октября "МТС-Банк" проведет сбор заявок на биржевые облигации серий 001P-03 объёмом не менее 5 млрд руб., - пишут аналитики. - Срок обращения выпусков - 3 года. Тип купона - переменный. Ориентир по ставке купона - не более RUONIA + 250 б.п. Это соответствует доходности - 15,56%. Напомним, в конце мая 2023 г. "МТС-Банк" погасил выпуск облигаций серии 001P-01 с фиксированным купоном на 5 млрд руб. Таким образом, банк в условиях растущих ставок заменил фиксированный на плавающий купон. Кроме этого, на рынке сейчас торгуется выпуск "МТС-Банка" серии 001P-02 с фиксированным купоном по ставке 9,55%. По сравнению с ним, предстоящий выпуск наиболее интересен".

Эксперты инвесткомпании положительно оценивают кредитное качество МТС-Банка. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России они считают целесообразным участвовать в данном размещении. Ориентировочная доходность размещаемого выпуска в среднем выше текущих флоатеров на рынке с таким же рейтингом.

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