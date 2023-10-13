"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 0,0286 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,31%, стоп-приказ: 0,02389 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Банк обнародовал финансовые результаты за 8 месяцев 2023 года. Чистая прибыль в августе составила 25,9 млрд руб., а по итогам января-августа в целом достигла 351,2 млрд руб. при рентабельности капитала на уровне 28,4%. Объем активов ВТБ за 8 месяцев увеличился на 14,7% до 28 трлн руб. Руководство ВТБ повысило прогноз по прибыли на 2023 год до 420 млрд руб., отмечается в комментарии.

"С технической точки зрения цена скорректировалась и некоторое время консолидируется около нижнего уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у последнего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,02389 руб. риск на портфель составит 0,53%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,49", - указывают в "Финаме".

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