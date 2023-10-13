"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Alnylam Pharmaceuticals до $171

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской биотехнологической компании Alnylam Pharmaceuticals с $221 до $171 за штуку на горизонте года на фоне пересмотра прогноза продаж препаратов компании, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами инвесткомпании. "С учетом нашего прогноза операционных показателей эмитента полагаем, что ее акции оценены справедливо", - отмечают они.

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