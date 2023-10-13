Рубль в целом отыграл анонс мер валютного контроля - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль в целом отыграл анонс мер валютного контроля и пока может остаться вблизи текущих уровней, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рынок в целом уже отыграл анонс мер валютного контроля. В пятницу курс USD/RUB находится у 97,4 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Вчера сообщалось, что детальные подробности мер валютного регулирования не будут опубликованы в открытом доступе. На этом фоне курс USDRUB пока может остаться вблизи текущих уровней до того, как новые меры начнут в полной мере исполняться", - отмечают аналитики банка.

Цены на нефть в четверг заметно росли, но по итогам дня они были лишь в умеренном плюсе. По мнению экспертов, поддержку котировкам оказывало умеренное повышение прогноза по росту спроса на нефть в этом году в месячном отчете МЭА. "С другой стороны, укрепление доллара после негативной ценовой статистики из США и официальные данные от Минэнерго страны, подтвердившие резкое увеличение запасов нефти за неделю, не располагали к более сильному росту нефтяных цен, - указывают аналитики. - Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $87,5/барр. В целом котировки в ближайшее время могут попробовать задержаться на уровнях выше $86/барр.".

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