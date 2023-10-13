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13 октября 2023 года 11:31

Рынок акций РФ утром поднялся к 3190п по индексу Мосбиржи на росте нефти и ослаблении рубля

Москва. 13 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил коррекционное движение вверх на фоне подросшей нефти (Brent поднялась к $88 за баррель) и умеренного ослабления рубля, индекс Мосбиржи поднялся в район 3190 пунктов, отыграв потери предыдущего дня, при этом лидируют расписки TCS Group.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3188,67 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1029,84 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,2%.

Доллар подрос до 97,57 рубля (+0,14 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+3,2%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%, до 7176,5 рубля - максимум с ноября 2021 года), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%).

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Как отмечают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс Мосбиржи восстановил потери, понесенные в четверг на фоне резкого укрепления рубля после известий об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами. Пессимистичные опасения не реализовались, инвесторы вернулись к покупкам. Лучше рынка остаются акции "ЛУКОЙЛа", превысившие рубеж 7 тыс. рублей за штуку. Вблизи локальных пиков торгуются акции "Газпрома", преодолевшие отметку 170 рублей. Также растут акции Inarctica (MOEX: AQUA) (+4,1%) на фоне новостей об их включении в первый котировальный список Мосбиржи.

В целом, индекс Мосбиржи продолжает движение в диапазоне 3150-3200 пунктов. Инвесторы готовы выкупать просевшие бумаги, но о формировании новой волны роста говорить пока не приходится. На рынке остаются опасения, связанные с возможным повышением ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ и дальнейшим укреплением рубля, полагают аналитики ПСБ.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексу Мосбиржи может не хватить драйверов для пробоя рубежа 3200 пунктов.

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным: цены на нефть растут, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные. Тем не менее, индекс Мосбиржи предпринял попытку роста на бумагах нефтедобывающих компаний на фоне роста сырья. За рубежом инвесторы переключатся на начало сезона квартальных отчетностей в США, а в России дополнительный импульс к росту рынку в ближайшие недели могут дать объявления о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2023 года, считает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают в пятницу спокойных торгов на рынке акций, который по-прежнему остается посередине широкой боковой формации. По рублю техническая картина также остается без изменений: уровень 102 руб./$1 может оказаться локальным максимумом, а на горизонте до конца года вероятен возврат в сторону 90-95 руб./$1.

Между тем, на американском рынке возможно увеличение волатильности, причем потенциал роста в индексах сохраняется, и пауза в их подъеме может оказаться недолгой, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне прошла информация, что власти РФ не будут раскрывать объем обязательной продажи валютной выручки и перечень подпадающих под него компаний. Оценить "справедливую" стоимость рубля без этих параметров невозможно.

Краткосрочно рубль имеет хорошие шансы укрепиться даже ниже 95 руб./$1, однако в долгосрочном плане российская валюта по-прежнему выглядит слабой из-за больших расходов бюджета и значительной потребности в импорте. При этом вчерашнее укрепление рубля снижает вероятность повышения ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании, но не уводит эту вероятность ближе к нулю, считает эксперт.

Рынок акций РФ достойно пережил рост рубля: утренняя просадка в четверг в течение дня выкупалась, и к концу суток рынок вернулся на уровни вторника. Лучше рынка остаются акции "ЛУКОЙЛа", без наличия объективных на то причин. Что касается программы выкупа своих акций у недружественных нерезидентов, то пока есть сомнения, что в связи с плачевным положением рубля власти ее одобрят, полагает аналитик.

В пятницу ситуация располагает к продолжению подъема рынка акций широким фронтом: дорожает нефть и слабо дешевеет рубль. Однако ситуация на внутреннем валютном рынке может измениться в любую минуту, да и от активных покупок акций инвесторов будут сдерживать высокие геополитические риски вокруг Израиля, считает Антонов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,5-0,6% на данных об инфляции и корпоративных отчетах.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал замедление до 3,6%. Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. В помесячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция указывает на, что Федрезерву, вероятнее всего, придется удерживать процентные ставки на высоком уровне продолжительное время, полагают экономисты.

Также инвесторы оценивали обнародованный накануне протокол сентябрьского заседания Федрезерва. Руководители ФРС отметили "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике.

При этом все члены руководства центробанка сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,5%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC40 растут на 0,2%, DAX просел на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,2%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре не изменились относительно того же месяца прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление. Между тем аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 2,5% в годовом выражении. Падение наблюдалось уже двенадцатый месяц, однако темпы снижения замедлились до самого слабого уровня с марта. Эксперты предполагали, что индекс PPI опустится на 2,4%.

Объем китайского экспорта в сентябре снизился на 6,2% в годовом выражении - до $299,13 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 7,6%. В августе показатель упал на 8,8%.

Снижение китайского экспорта продолжается уже пять месяцев подряд, однако в сентябре его темпы были самыми слабыми за этот период. Это может свидетельствовать о постепенной стабилизации экономики КНР благодаря серии стимулов.

Потребительские цены во Франции в сентябре выросли на 5,7%, ожидался подъем на 5,6%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут и завершают неделю в "плюсе" из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $87,94 за баррель (+2,3% и +0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $84,88 за баррель (+2,4% и -0,7% в четверг).

С начала этой недели Brent подорожала на 4% в связи с опасениями сокращения поставок с Ближнего Востока в результате обострения конфликта в регионе вслед за атакой ХАМАС на Израиль.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+6,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+5,8%), ПАО "Инарктика" (+4,1%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+3,9%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,6%).

Подешевели акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-1,8%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-1,7%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 10,89 млрд рублей (из них 2,98 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,17 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 986,96 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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