"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с целевой ценой 2100 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 23% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Операционные результаты компании за 3К23 продемонстрировали небольшой рост продаж и добычи в пределах наших ожиданий, - пишет аналитик Рональд Смит. - Увеличение объемов продаж газа на международных рынках (высокорентабельный бизнес) умеренно позитивно для компании, как и рост низкорентабельных продаж на внутреннем рынке. Увеличение продаж было обеспечено за счет реализации газа из хранилищ, а не благодаря росту добычи. Более важный аспект - повышение добычи жидких УВ, что всегда приносит компании значительные доходы и денежные потоки. Однако рост как продаж, так и добычи находится в пределах наших ожиданий, заложенных в модель. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" и целевую цену 2100 руб., рассчитанную по модели дисконтирования дивидендов. В настоящее время бумага торгуется с дисконтом 17% к долгосрочному мультипликатору P/E".

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