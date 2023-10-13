"Финам" рекомендует покупать акции China Construction Bank класса H с прогнозной стоимостью на уровне 6,01 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса эмитента. Экономика КНР в ближайшие годы, вероятно, будет показывать темпы роста, превышающие среднемировые, в том числе благодаря поддержке со стороны властей. На таком фоне следует ожидать сохранение значительного спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит финансовые показатели банка, учитывая его сильные позиции в секторе. Акции выглядят недорогими по мультипликаторам, предлагают высокую дивидендную доходность и, по нашим оценкам, обладают неплохим потенциалом роста котировок", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

China Construction Bank - один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов, входит в "Большую четверку" ведущих госбанков страны.

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