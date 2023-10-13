Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций ГК Самолет на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций ГК "Самолет" на уровне "покупать", сообщается в обзоре банка.

"ГК "Самолет" запустила программу аренды жилья с последующим выкупом под названием "И живи ка", которая должна помочь решить проблему нехватки у населения денег на первоначальный взнос по ипотеке, - пишут эксперты. - Мы считаем, что новая программа действительно поможет компании решить проблему с высоким первоначальным взносом. Напомним, что в сентябре уровень данного взноса по льготным программам, на которые приходится примерно 90% всех сделок с ипотекой на первоначальном рынке, был увеличен до 20%. Мы считаем, что "И живи ка" прежде всего поможет увеличить спрос на квартиры, приобретаемые по программе ипотеки "Льготная". Расцениваем новость как позитивную и сохраняем рейтинг "покупать" по бумагам компании", - пишет аналитик Ирина Фомкина.

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