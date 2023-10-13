Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3150-3200п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3150-3200 пунктов в пятницу, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Результаты торгов четверга настраивают на дальнейший рост российского фондового рынка. Некоторые опасения вызывают довольно небольшие объемы торгов (накануне они составили 68,8 млрд руб., что в целом соответствует среднему значению с начала осени). Инвесторы готовы выкупать просевшие бумаги, но о формировании новой волны роста говорить пока не приходится. На рынке остаются опасения, связанные с возможным повышением ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ и дальнейшим укреплением рубля", - указывают эксперты в обзоре.

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