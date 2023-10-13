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13 октября 2023 года 10:01
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3150-3200п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3150-3200 пунктов в пятницу, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Результаты торгов четверга настраивают на дальнейший рост российского фондового рынка. Некоторые опасения вызывают довольно небольшие объемы торгов (накануне они составили 68,8 млрд руб., что в целом соответствует среднему значению с начала осени). Инвесторы готовы выкупать просевшие бумаги, но о формировании новой волны роста говорить пока не приходится. На рынке остаются опасения, связанные с возможным повышением ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ и дальнейшим укреплением рубля", - указывают эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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