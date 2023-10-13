Пара доллар/рубль может завершить торги пятницы в диапазоне 95-97 руб./$1 - ПСБ

Возможно некоторое снижение волатильности торгов на валютном рынке в пятницу и возобновление отката доллара США ввиду превалирующих шансов на укрепление рубля с переходом в нижнюю часть текущего целевого диапазона с границами 95-98,5 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

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