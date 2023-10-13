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13 октября 2023 года 09:10

Нефть завершает неделю в плюсе

Рынок акций США снизился в четверг. Фондовые индексы крупнейших стран АТР снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть повышаются в пятницу утром.

Фондовые индексы США завершили в минусе сессию в четверг, инвесторы оценивают статданные по американской экономике и корпоративные отчетности.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал замедление до 3,6%.

Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. В помесячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 209 тыс., не изменившись по сравнению с пересмотренными данными предыдущей недели. Эксперты ожидали повышения показателя до 210 тыс.

Также инвесторы оценивают обнародованный накануне протокол сентябрьского заседания Федрезерва. Руководители ФРС отметили "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике.

При этом все члены руководства центробанка сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

"Вероятность того, что в ноябре ставка не будет повышена, подскочила выше 90% после публикации протокола, тогда как в начале недели она оценивалась примерно в 70%, - отметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. - Фьючерсы на уровень ставки теперь говорят о том, что рынок видит более чем 70%-ный шанс отсутствия повышения и в декабре, хотя еще несколько дней назад шансы оценивались как 50/50".

Акции Domino''s Pizza Inc. (SPB: DPZ) подешевели на 1,1%. Американская сеть пиццерий в третьем квартале 2023 финансового года резко увеличила чистую прибыль, однако показатель выручки снизился.

Рыночная стоимость Delta Air Lines (SPB: DAL) снизилась на 2,3%, хотя одна из крупнейших авиакомпаний в США в третьем квартале резко нарастила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом скорректированная прибыль превысила прогнозы рынка.

Стоимость бумаг Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) повысилась на 7%. Американская аптечная сеть сократила чистый убыток в прошлом финквартале в 2,3 раза, однако скорректированная прибыль Walgreens оказалась ниже ожиданий рынка.

Капитализация Victoria''s Secret & Co. увеличилась на 2%. Компания, владеющая одноименным брендом нижнего белья, улучшила прогнозы на третий финансовый квартал (август-октябрь), отметив, что стратегические инициативы для стимулирования роста бизнеса начали приносить плоды быстрее, чем ожидалось.

Американский поставщик инструментов и товаров для промышленности и строительства Fastenal Co. (SPB: FAST) в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 4%, что превзошло ожидания аналитиков. Котировки акций компании выросли на 7,5%.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,51% и составил 33631,14 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Boeing Co. (SPB: BA), подешевевшие на 2,4%.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,62% - до 4349,61 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,63% и составил 13574,22 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются на статданных.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре не изменились относительно того же месяца прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление. Между тем аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 2,5% в годовом выражении. Падение наблюдалось уже двенадцатый месяц, однако темпы снижения замедлились до самого слабого уровня с марта. Эксперты предполагали, что индекс PPI опустится на 2,4%.

Накануне были опубликованы данные об инфляции в США.

Рост потребительских цен в США по итогам прошлого месяца составил 3,7% в годовом выражении, как и в августе, по данным министерства труда страны. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление темпов роста до 3,6% при целевом уровне Федеральной резервной системы в 2%.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция указывает на, что Федеральной резервной системе, вероятнее всего, придется удерживать процентные ставки на высоком уровне продолжительное время, полагают экономисты.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 мск опустился на 0,8%. Гонконгский Hang Seng потерял 2,2%, причем до этого он рос шесть сессий подряд.

В число лидеров снижения среди компонентов Hang Seng входят акции ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD), подешевевшие на 11,6%, автодилера Zhongsheng Group - на 5%, интернет-фирмы Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4,9%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 4,1%.

При этом дорожают бумаги фармацевтической Hansoh Pharmaceutical Group - на 4,3%, чипмейкеров Semiconductor Manufacturing International Corp. и Sunny Optical Technology Group - на 1% и 0,7% соответственно, нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 0,4% и 0,3% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 мск уменьшилось на 0,7%.

Наиболее существенное снижение показывают акции фармацевтической Sumitomo Pharma Co. - на 6,1%, машиностроительной JTEKT Corp. - на 4,3%, интернет-компании Rakuten - на 4%.

Цена бумаг ритейлера Seven & I Holdings Co. упала на 4,2%, Оператор магазинов 7-Eleven в первом финполугодии (март-август) сократил чистую прибыль на 41% на фоне слабых показателей зарубежного бизнеса. Кроме того, компания ухудшила прогноз на весь фингод и теперь ожидает снижения прибыли на 18,1% против ранее предполагавшегося повышения на 1,4%.

В то же время стоимость акций Fast Retailing подскочила на 5,9%, став лидером подъема среди компонентов индекса. Крупнейший розничный продавец одежды в Азии в 2023 фингоду увеличил операционную прибыль на 28,2% - до рекорда. При этом она превзошла как собственный прогноз компании, так и ожидания аналитиков.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 мск потерял 0,9%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизились на 1,3%, сталелитейной Posco - на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка опустился на 0,6%.

Цена акций платежной системы Zip Co. упала на 6,6%, производителей цветных металлов Chalice Mining и Falcon Metals - на 8,3% и 6,5% соответственно.

При этом капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP растет на 0,4%.

Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю в плюсе из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск в пятницу составляет $86,65 за баррель, что на $0,65 (0,76%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов увеличилась на $0,18 (0,2%), до $86 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,79 (0,95%), до $83,7 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,58 (0,7%), до $82,91 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 2,4%, WTI - более чем на 1%, в связи с опасениями сокращения поставок с Ближнего Востока в результате обострения конфликта в регионе вслед за атакой ХАМАС на Израиль.

Данные о резком росте запасов нефти в США и рекордных объемах добычи привели к снижению стоимости WTI в четверг. Однако геополитические риски, а также прогнозы роста глобального спроса на нефть продолжают оказывать поддержку рынку.

"Конфликт на Ближнем Востоке будет подогревать страх на нефтяном рынке до тех пор, пока мир зависит от нефтепродуктов", - говорит редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"До тех пор, пока мы не увидим прекращения огня, что, я надеюсь, произойдет скоро, повышательное давление на нефтяной рынок сохранится", - приводит слова эксперта Market Watch.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 6 октября, подскочили на 10,18 млн баррелей, сообщило в четверг Минэнерго США. Добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), до рекордных 13,2 млн б/с.

Международное энергетическое агентство (МЭА) 12 октября пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году в сторону повышения и теперь ожидает, что он вырастет на 2,254 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 2,243 млн б/с, как сообщалось ранее.

ОПЕК, в свою очередь, прогнозирует увеличение спроса на нефть на 2,44 млн б/с в 2023 году и на 2,25 млн б/с в 2024 году.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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