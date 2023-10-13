Рубль меняется слабо к доллару и юаню на старте торгов после активного роста на решении о валютном контроле
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,44 руб./$1 (+1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 44,27 коп. выше уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,4 коп. - до 13,32 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилизировался вблизи значений, достигнутых в ходе предыдущей сессии на оптимизме после объявленных мерах валютного регулирования. Не исключено, что в дальнейшем укрепление нацвалюты будет продолжено на ожиданиях увеличения предложения валюты после решения властей РФ об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами. Рубль ощущает поддержку со стороны сырьевого рынка - цены на нефть растут. Сдерживающим фактором является пессимистичный настрой инвесторов к рисковым активам.
Российские власти в среду вечером в качестве меры для стабилизации курса рубля объявили о введении на полгода обязательства для отдельных экспортеров продажи валютной выручки на внутреннем рынке. Указом, подписанным президентом Владимиром Путиным, определен конкретный перечень экспортеров, в отношении которых введены перечисленные меры, из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
Как заявил в ходе заседания правительства в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в кабмине рассчитывают, что мера стабилизирует ситуацию со спросом и предложением на внутреннем рынке.
"Решение поможет выравниванию баланса между спросом и предложением, будет способствовать повышению предсказуемости торговли, что важно для многих российских производителей, которые закупают комплектующие, технику и другую продукцию за рубежом. Ну и конечно, для наших граждан, кому нужны качественные и доступные товары", - сказал он.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф полагает, что это решение правительства ускорит возвращение курса рубля к фундаментальному уровню, но базово на валютный рынок оказывают влияние другие факторы.
"Повлияет ли это на курс? Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально, конечно же, рыночная курсовая политика определяется факторами спроса и предложения. В какой-то мере это увеличит еще наш профицит платежного баланса, что так или иначе ускорит возврат фундаментального курса", - заявил Греф журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.
По оценкам Сбербанка, сейчас отклонение курса от фундаментального уровня находится в диапазоне от 10 до 15 рублей. Фундаментальный уровень курса Сбербанк сейчас оценивает в 85-90 рублей за доллар.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,50 за баррель, что на 0,58% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $83,57 за баррель, что на 0,80% выше итогового значения предыдущей сессии.
Страны ОПЕК в сентябре увеличили добычу нефти на 273 тыс. баррелей в сутки - до 27,755 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Согласно расчетам "Интерфакса", уровни августа оказались на 2,62 млн б/с ниже установленных квот по добыче в рамках сделки ОПЕК+. Наибольший прирост обеспечен Нигерией - на 141 тыс. б/с, Саудовской Аравией - на 82 тыс. б/с, Кувейтом - на 25 тыс. б/с. Иран, находящийся под американскими санкциями, продолжил наращивать добычу, увеличив ее в сентябре на 15 тыс. б/с.
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу торгуются с пессимистичным настроем: китайский CSI 300 снижается на 1,11%, японский Nikkei 225 - на 0,48%, гонконгский Hang Seng упал на 2,30%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,88%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,37%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,62%.
Американские фондовые индексы завершили в минусе сессию в четверг, инвесторы оценивают статданные по американской экономике и корпоративные отчетности. Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило министерство труда страны. Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. В помесячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.
Также инвесторы оценивают обнародованный накануне протокол сентябрьского заседания Федрезерва. Руководители ФРС отметили "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике.