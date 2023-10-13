Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 13 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе наметившейся стабилизации курса рубля после подписания президентом РФ указа о введении сроком на 6 месяцев обязательной продажи валютной выручки экспортерами, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили в минусе сессию в четверг, инвесторы оценивают статданные по американской экономике и корпоративные отчетности. Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз предполагал замедление до 3,6%. Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. В помесячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка. Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 209 тыс., не изменившись по сравнению с пересмотренными данными предыдущей недели. Эксперты ожидали повышения показателя до 210 тыс.

Также инвесторы оценивали обнародованный днем ранее протокол сентябрьского заседания Федрезерва. Руководители ФРС отметили "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике. При этом все члены руководства центробанка сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются на статданных. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 мск опустился на 0,8%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,2%, причем до этого он рос шесть сессий подряд. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,55%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 мск потерял 0,9%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка снизился на 0,6%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре не изменились относительно того же месяца прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление. Между тем аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%. Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 2,5% в годовом выражении. Падение наблюдалось уже двенадцатый месяц, однако темпы снижения замедлились до самого слабого уровня с марта. Эксперты предполагали, что индекс PPI опустится на 2,4%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю в плюсе из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск в пятницу составила $86,86 за баррель, что на 1% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов увеличилась на 0,2%, до $86 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,17%, до $83,88 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 0,7%, до $82,91 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 2,4%, WTI - более чем на 1% в связи с опасениями сокращения поставок с Ближнего Востока в результате обострения конфликта в регионе вслед за атакой ХАМАС на Израиль. Данные о резком росте запасов нефти в США и рекордных объемах добычи привели к снижению стоимости WTI в четверг. Однако геополитические риски, а также прогнозы роста глобального спроса на нефть продолжают оказывать поддержку рынку. Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 6 октября, подскочили на 10,18 млн баррелей, сообщило в четверг Минэнерго США. Добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), до рекордных 13,2 млн б/с.

Международное энергетическое агентство (МЭА) 12 октября пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году в сторону повышения и теперь ожидает, что он вырастет на 2,254 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 2,243 млн б/с, как сообщалось ранее. ОПЕК, в свою очередь, прогнозирует увеличение спроса на нефть на 2,44 млн б/с в 2023 году и на 2,25 млн б/с в 2024 году.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 октября снизилась в 2,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,972 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,341 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,19% и составил 105,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,21%, поднявшись до 854,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,91%), "Новотранс-001Р-03" (+0,79%) и "МТС-001P-23" (+0,68%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-0,77%), "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,1%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) установил ставку 1-5 купонов 3-летних облигаций серии 001P-05 объемом 1,5-2 млрд рублей на уровне 16,5% годовых. Ставки 6-10 купонов составят 16% годовых, 11-15 купонов - 15%, 16-19 купонов - 14% годовых, 20-22 купонов - 13,5%, 23-27 купонов - 13%, 28-30 купонов - 12,5%, 31-36 купонов - 12%. Купоны ежемесячные. Компания 12 октября проведет сбор заявок на облигации. Предусмотрена амортизация: в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов будет погашено по 16,5% номинальной стоимости бондов, в дату выплаты 36 купона - 17,5% от номинала. Техразмещение состоится 16 октября.

ООО "Т1" установило ставки 1-6-го купонов 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 15,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 16,42% годовых. Ставки 7-8-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение RUONIA на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого из купонных периодов, плюс спред. Купоны квартальные. Компания 12 октября провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запанировано на 17 октября. Выпуск будет размещен в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом 30 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в середине сентября.

ГК "Автодор" 24 октября начнет размещение выпуска 27-летних облигаций серии 002Р-19 объемом 400 млн рублей в пользу Минфина. Датой окончания размещения станет 10-й рабочий день с даты начала размещения, либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона составит 12,94% годовых. Купоны ежегодные. Предусмотрена амортизация, начиная с 17-го года обращения. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей облигаций - Минфин РФ.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 3-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 13,74% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 35-го купона облигаций 37-38 серий в размере 7% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120 купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 33-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 13,2% годовых. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40 купонов определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%).

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установила ставки 33-40-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 14,34% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 4 млрд рублей в октябре 2015 года по ставке 14% годовых.

ООО "ХК Финанс" выкупило по оферте 94 тыс. 934 облигации серии 001Р-08, или 3,2% эмиссии. Компания начала размещение 3-летнего займа объемом 3 млрд рублей в июле 2022 года и закончила в мае 2023 года. Ставка 1-5-го квартальных купонов установлена на уровне 9,75% годовых.