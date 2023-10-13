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13 октября 2023 года 09:25
Наиболее вероятна боковая динамика торгов индекса Мосбиржи в пятницу - БКС Экспресс
Наиболее вероятна боковая динамика торгов индекса Мосбиржи в течение фондовой сессии в пятницу, перед выходными многие участники рынка акций могут проявить осторожность, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Прошедшая торговая сессия четверга является позитивным техническим сигналом для индекса Мосбиржи. Быстрый выкуп импульса снижения - это локальный паттерн силы покупателей. При этом общая среднесрочная картина по рынку пока не меняется. Индекс остается в середине широкого бокового коридора с нижней границей около 2990-3020 пунктов и верхней на 3290-3300 пунктах, - отмечает аналитик в комментарии. - Конкретно в пятницу показать уверенный рост индексу Мосбиржи будет сложно, более вероятен сценарий боковой динамики. В целом внешний фон предполагает повышенные геополитические риски для мировых рынков из-за ситуации на Ближнем Востоке. Перед выходными многие участники могут проявить осторожность". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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