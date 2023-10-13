"Финам" рекомендует покупать акции iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью $27,7 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Генетические исследования в последние годы становятся более масштабными и доступными по стоимости. Если в 2007 году себестоимость картирования генома человека составляла $1000000, то к настоящему моменту она приблизилась к $100. Удешевление технологии способствует расширению масштабов и повышению скорости генетических исследований, а это создает для биотехнологических компаний больше возможностей по созданию новых препаратов. Вложения в ETF с привязкой к геномике предоставляют инвесторам доступ к прорывам в генетике и биотехнологиях", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии.

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